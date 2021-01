Maura Higgins dit qu’elle a déjà apprécié des expériences avec une femme mais sait que la seule personne qu’elle veut maintenant est Chris Taylor.

Maintenant, elle a désespérément besoin qu’il mette une bague dessus avant de commencer à faire des projets familiaux.

Les stars de Love Island ont commencé à sortir ensemble l’année dernière, mais les choses semblent aller très vite pour le couple brûlant.

L’étonnante irlandaise Maura, 30 ans, s’est ouverte sur sa vie et sa sexualité alors qu’elle discutait de ce que l’avenir lui réservait.

Racontant au Sun dimanche qu’elle a été avec des femmes dans le passé, elle sait avec qui elle veut s’installer après être tombée amoureuse de Chris depuis qu’ils se sont réunis en avril dernier – mais il y a une chose qu’elle semble vraiment, vraiment vouloir.







(Image: Maura Higgins / Instagram)



«J’ai connu des femmes, mais j’ai le sentiment que grandir, c’est bien de vivre des choses quand on est jeune», a-t-elle déclaré.

«Je ne sais pas si les gens remettent en question ma sexualité. Pour moi, ce sont définitivement des hommes – enfin je dirais des hommes, mais c’est Chris.

Mais ils ne prévoient pas d’avoir une famille dans un proche avenir.

Elle a ajouté: «Nous sommes très amoureux et nous utilisons beaucoup le mot en L. Je regarde vers l’avenir et je me vois avec une famille.







(Image: Instagram)



«Je ne veux pas de bébé de si tôt, mais quand je serai prêt et installé. Je veux me marier avant d’avoir un bébé, alors Chris ferait mieux de se dépêcher et de me donner cette bague de fiançailles, car je ne rajeunis pas.

Maura a craqué la semaine dernière après avoir été constamment bombardée de messages désagréables de trolls.

Ils l’ont accusée d’avoir édité ses photos – ce qu’elle nie passionnément.

Elle a posté des photos prouvant qu’elle n’affiche que son aspect naturel et ne modifie l’éclairage que comme la plupart des gens.







(Image: Instagram)



Elle a écrit: « Mes DM sont juste inondés de trolls atm prétendant que j’utilise trop l’outil lisse et améliore mes globes oculaires!

« Dois-je vraiment m’excuser d’avoir une bonne peau? Et le truc pour faire ressortir vos yeux est juste un bon éclairage et un ‘eye-liner blanc’ j’aime juste augmenter la luminosité et détailler ma tenue! »

Elle a ajouté: «Les pressions des médias sociaux peuvent vraiment affecter les gens, alors réfléchissez peut-être à deux fois avant de sauter dans les DM de quelqu’un en abusant de son image.

« Vous ne savez vraiment pas ce qui se passe dans la vie d’une personne, alors s’il vous plaît, SOYEZ GENRE, ça ne coûte rien! »