Maura Higgins de Love Island suscite des rumeurs de brouille après avoir abandonné l’un de ses meilleurs amis de la série

MAURA Higgins a déclenché des rumeurs selon lesquelles elle se serait brouillée avec l’une de ses anciennes stars de Love Island.

La jeune femme de 31 ans n’a peut-être pas trouvé l’amour pendant son séjour dans la villa, mais elle est restée proche de co-stars telles que Molly-Mae Hague et Lucie Donlan.

Instagram/@maurahiggins

Maura a déclenché des rumeurs de brouille entre elle et Lucie[/caption]

Instagram

Maura et Lucie sont parties en vacances aux Maldives l’année dernière[/caption]

Jusqu’à présent, semble-t-il. Les fans aux yeux d’aigle ont remarqué que Maura ne suivait plus Lucie sur Instagram, malgré leur amitié autrefois ferme.

Les filles étaient si proches qu’elles sont même parties ensemble en vacances aux Maldives vers la fin de l’année dernière.

Alors que Maura a appuyé sur le bouton de désabonnement, Lucie et son fiancé Luke Mabbott la suivent toujours.

Les fans de Reddit pensent que le changement soudain est dû à la relation très étroite de Maura avec Molly-Mae enceinte.

En savoir plus sur Love Island SLIPPIN ‘EK ! L’émission de téléréalité Ekin-Su de Love Island – que Davide a refusée ex-copains Chyna Mills de Love Island révèle une querelle secrète avec ses co-stars

L’un d’eux a déclaré: «Les deux étaient très proches, allant même en vacances aux Maldives pour l’anniversaire de Maura cette année.

“Les rumeurs disent qu’elles se sont disputées à cause de la grossesse de Molly Mae (car Lucie et Molly ne s’aiment pas, alors que Maura et Molly sont très proches), mais cela semble étrange.”

Un autre a déclaré: “Peut-être que Lucie se sent offensée que Maura le lui ait caché et ait dit quelque chose ou ait réagi à la nouvelle d’une manière que Maura n’aimait pas, surtout en voyant Lucie la suivre toujours.”

Le Sun a contacté un représentant de Maura pour un commentaire.





Maura a précédemment partagé un message jaillissant remerciant Lucie de l’avoir aidée à surmonter sa séparation d’avec Chris Taylor l’année dernière.

Partageant un cliché d’un bouquet de fleurs envoyé par Lucie, Maura a ajouté: “J’ai vraiment les amis les plus incroyables . Merci beaucoup @lucierosedonlan tu es vraiment incroyable .”

Getty