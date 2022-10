Maura Higgins de Love Island révèle ses incroyables abdos dans une robe TRÈS audacieuse aux NTA

Maura Higgins de LOVE Island avait l’air sensationnelle dans une audacieuse robe de bal blanche alors qu’elle assistait aux National Television Awards.

La beauté irlandaise, 31 ans, a montré sa silhouette incroyable dans le numéro de découpe sexy.

La star de télé-réalité Maura a fumé pour une série de photos alors qu’elle se promenait sur le tapis rouge lors de l’événement étoilé.

La star de la télévision brune a montré ses abdominaux toniques et ses sous-seins dans la robe risquée.

Maura a tout mis en œuvre avec un maquillage impeccable et une coiffure élégante.

Elle a accessoirisé son look chic avec une paire de gros bracelets en argent à chaque poignet.

Ce soir, une foule de célébrités polies ont glissé le long du tapis rouge dans leurs plus beaux atours.

De nombreuses stars portaient une tenue formelle noire dans la nuit, la première à arriver aux National Television Awards étant la star de This Morning Holly Willoughby.

Holly, 41 ans, a retenu l’attention à l’OVO Arena de Wembley, vêtue d’une robe à épaules dénudées.

La maman de trois enfants a coiffé ses cheveux bouffants en un chignon et a choisi de ne pas porter de collier ni de bracelet, avec seulement une bague visible à chaque main.





Sa co-vedette de This Morning, Alison Hammond, a également choisi le noir et a associé sa robe à une cape assortie et à des cheveux tout aussi spectaculaires.

La favorite de Geordie Shore, Marnie Simpson, a également été stupéfaite dans une robe en dentelle nude.

Marnie, 30 ans, a séduit dans la robe qui comportait de la dentelle fluide alors qu’elle faisait clignoter sa bague de fiançailles et arborait une nouvelle frange audacieuse.

Alors que Katie Piper de Loose Women s’est glissée dans une superbe robe bustier et des talons noirs, alors qu’elle coiffait ses cheveux dans les vagues d’Hollywood.

Les stars de Wanted Jay McGuiness, Max George, Siva Kaneswaran et Nathan Sykes étaient là pour soutenir leur défunt ami et coéquipier Tom Parker dont le puissant documentaire était en lice pour un prix.

Des célébrités comme Alison, la gagnante de Strictly Rose Ayling-Ellis et le présentateur de télévision Graham Norton découvriront s’ils ont gagné dans leurs catégories respectives, qui sont votées par le public.

Deux nominés qui ont été contraints de se retirer des National Television Awards de ce soir – après avoir tous deux contracté Covid – sont Ant et Dec.

Le duo est sur la bonne voie pour remporter le gong du meilleur présentateur pour la 21e fois consécutive.

Pendant ce temps, on s’attend à ce que Holly et sa co-star de This Morning, Phillip Schofield, ne participent pas aux interviews de presse sur le tapis rouge après leur scandale de file d’attente.

Et les chefs d’ITV estiment que la cérémonie annuelle de ce soir servira désormais de test décisif pour savoir si Holly et Phil – nominés pour la meilleure émission de jour avec This Morning – ont résisté à la tempête.

