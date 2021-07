Maura Higgins de Love Island prend la romance de Giovanni Pernice «lente» parce qu’elle «s’inquiète qu’il soit un joueur»

Maura Higgins de LOVE Island prend sa romance avec Giovanni Pernice « lente » parce qu’elle « s’inquiète qu’il soit un joueur ».

On pensait que le couple était aux premiers stades d’une relation après être apparu aux mêmes endroits.

Maura ralentirait les choses avec Giovanni[/caption]

Après sa séparation de Chris Taylor, Maura ne cherche rien de sérieux, selon les rapports.

Un initié a dit D’ACCORD! magazine: « Giovanni est épris. Il l’a toujours aimée et s’est glissée dans ses DM. C’est très tôt.

La source a ajouté: « Maura apprécie l’attention et elle pense qu’il est si sexy.

« Il est vraiment charmant, mais elle a un peu peur qu’il soit un joueur. »

La source dit que Maura est inquiète que Giovanni soit un joueur[/caption]

Les deux sont apparus au même match de football[/caption]

La source a poursuivi: « Elle ne veut pas se blesser, alors elle y va doucement. Elle aime la vie de célibataire, donc ne se précipitera pas dans quoi que ce soit.

Le Sun a contacté les représentants de Maura et Giovanni pour commentaires.

Cela vient après qu’une source a affirmé que la star de Strictly et la beauté de Love Island étaient en couple.

Une source a déclaré au Poster: « C’est le début, mais Maura aime vraiment faire la connaissance de Giovanni, et le sentiment est réciproque.

Maura a récemment rompu avec son petit ami Chris Taylor[/caption]

Giovanni est un professionnel sur Strictly[/caption]





« Ils sont à la fois motivés par leur carrière et ambitieux, des qualités qu’ils trouvent vraiment attrayantes l’un pour l’autre. »

Les deux hommes ne sont pas étrangers aux relations de haut niveau – Maura ayant fréquenté les co-stars de Love Island Chris Taylor et Curtis Pritchard.

Giovanni a quant à lui des ex, notamment l’ancienne actrice de Corrie Georgia May Foote, la star de Towie Jessica Wright et la Pussycat Doll Ashley Roberts.

Nous avons raconté comment Maura et Giovanni avaient de nouveau déclenché des rumeurs de romance après avoir partagé des photos de la victoire 2-1 de l’Italie sur l’Autriche samedi.

Plus tôt ce mois-ci, la beauté irlandaise et la danseuse italienne auraient été repérées par des fans dans le même hôtel de Cornouailles.