Maura Higgins de Love Island affiche des abdominaux toniques alors qu’elle “retourne à l’entraînement”

Maura Higgins de LOVE Island a montré ses abdominaux très toniques lors d’une séance d’entraînement.

La star de télé-réalité, 31 ans, a montré son incroyable silhouette dans un cliché en noir et blanc.

Maura Higgins a montré ses incroyables abdos lors d’un entraînement[/caption]

La star irlandaise a taquiné un retour à Love Island plus tôt ce mois-ci[/caption]

Vêtue d’un soutien-gorge de sport Nike et d’un short assorti, Maura était occupée à transpirer dans la salle de sport.

La beauté irlandaise a écrit: “Revenir aux séances d’entraînement.”

Cela vient après que Maura ait grésillé dans un bikini à peine là plus tôt ce mois-ci.

Maura semblait être à bord d’un bateau, appuyé contre les balustrades alors qu’il naviguait dans la mer.

Les adeptes étaient très élogieux, l’appelant la “meilleure bombe”.

Maura a taquiné les fans qu’elle revenait, disant qu’elle “pourrait aussi bien” retourner dans la villa après avoir admis qu’elle cherchait un homme.

Elle a déclaré: «Cette question ne cesse de revenir. Oui je suis célibataire. Je suis très célibataire.

«Je ne pourrais pas être plus putain de célibataire. Je pourrais aussi bien retourner à Love Island.





Maura a bouleversé les choses lors de la course 2019 de Love Island et est toujours considérée comme l’une des plus grandes insulaires de tous les temps.

La star a récemment insisté sur le fait qu’elle était très célibataire après avoir fréquenté le footballeur Connor Wickham.

Maura et Connor, 29 ans, sont sortis tranquillement pendant plusieurs semaines et ont même passé des vacances ensemble.

Maura s’est séparée de Giovanni Pernice de Strictly Come Dancing en octobre de l’année dernière.