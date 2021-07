Maura Higgins de Love Island a une sauce au curry enduite sur son visage par son petit ami Strictly Giovanni Pernice dans une douce vidéo

Maura Higgins de LOVE Island s’est fait barbouiller le visage de sauce au curry par son petit ami Strictly Giovanni Pernice dans une douce vidéo de retour en arrière.

Le nouveau couple a recréé une scène célèbre du Roi Lion en riant ensemble peu de temps après avoir confirmé leur romance.

3 Maura était recouverte de sauce au curry

3 Giovanni l’a fait rire en faisant des bêtises

Maura, 30 ans, a partagé le court clip de son histoire Instagram, avec la beauté brune rayonnante de joie tandis que Giovanni, également 30 ans, fait des gaffes.

Le favori de la télé-réalité a une sauce brune autour de la bouche et sur le front, Giovanni l’enduisant un peu plus en disant: « Simba ».

Cela fait référence à une scène du film emblématique de Disney lorsque le lionceau Simba a du jus de fruit enduit sur son front par mandrill Rafiki peu de temps après sa naissance.

Maura rit en regardant la caméra, montrant sa beauté naturelle avec ses cheveux bruns attachés en arrière, un maquillage minimal et un simple haut blanc.

Elle a révélé que la vidéo était ancienne dans la légende du post, qui disait : « Tu me manques ! @pernicegiovanni1 (C’est de la sauce au curry au fait) »

PREMIÈRES VACANCES

Plus tôt dans la journée, The Sun a révélé que Giovanni prévoyait d’emmener Maura pour leurs premières vacances ensemble après avoir terminé sa tournée théâtrale.

Une source nous a confié : « Depuis qu’ils ont commencé à sortir avec Maura et Gio, ils n’ont pas pu passer beaucoup de temps ensemble.

«Ils ont dû tirer le meilleur parti du court laps de temps où ils sont capables d’en voir un autre.

« C’est pourquoi dès que Gio aura terminé sa tournée, il veut aller dans un endroit chaud pendant deux semaines et s’allonger sur une plage avec Maura. Ensuite, il reviendra pour Strictly. »

Maura et Giovanni ont d’abord déclenché des rumeurs selon lesquelles ils étaient un objet après avoir partagé des photos très similaires de l’intérieur du stade de Wembley le mois dernier.

Ils ont publié des clichés Instagram avec la même vue en regardant l’Italie contre l’Autriche à l’Euro le 26 juin.

On dit qu’elle prend sa romance avec la star de Strictly Come Dancing – qui a déjà fréquenté Ashley Roberts et Georgia May Foote – « lentement » parce qu’elle est « inquiète qu’il puisse être un joueur ».

Mais notre source qui les a repérés a ajouté : « Maura ne devrait pas trop s’inquiéter – il avait l’air totalement fou d’elle et qui peut lui en vouloir. Elle est magnifique.