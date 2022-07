Maura Higgins de Love Island a l’air incroyable en bikini blanc au milieu des rumeurs selon lesquelles elle reviendrait à la villa

Maura Higgins de LOVE Island avait l’air incroyable alors qu’elle se déshabillait en bikini à peine là au milieu des rumeurs selon lesquelles elle retournerait dans la villa.

La beauté irlandaise a eu une semaine de silence sur Instagram, avant de revenir en force hier et semblait être hors du pays.

Instagram

Maura Higgins avait l’air sensationnelle dans un bikini blanc[/caption]

Instagram

Maura est devenue célèbre sur Love Island 2019[/caption]

Maura semblait être à bord d’un bateau, appuyé contre les balustrades alors qu’il naviguait dans la mer.

Les adeptes étaient très élogieux, l’appelant la “meilleure bombe”.

Beaucoup pensent que Maura Higgins est sur le point de défoncer les portes de la villa.

Cela vient après qu’Adam Collard, l’une des stars du lit de la série 2018 de l’émission, ait fait un retour choc.

Maura a bouleversé les choses lors de la course 2019 de Love Island et est toujours considérée comme l’une des plus grandes insulaires de tous les temps.

La spéculation grandit sur les réseaux sociaux selon laquelle la star «très célibataire» va faire passer la série 2022 à la vitesse supérieure.

Un téléspectateur a même fait une vidéo de Maura revenant à l’émission, tandis qu’un autre fan a écrit : « Qui ensuite ? Envoyez Maura.

Un autre a tweeté: “Maura retourne dans l’île de l’amour ouais.”





Un troisième a prédit: «Envoyez Maura Higgins. Elle te met en couple avec Adam. Ils volent la vedette et on prend l’argent et ils se séparent ! La seule fin de cette saison que je veux voir.

Cependant, un autre a insisté: “J’adore l’idée que Maura entre mais aucun de ces garçons ne mérite une once de son temps.”

Maura, 31 ans, a même dit qu’elle “pourrait aussi bien” retourner dans la villa après avoir admis lors d’un Q&A qu’elle cherchait un homme.

Elle a déclaré: «Cette question ne cesse de revenir. Oui je suis célibataire. Je suis très célibataire.

«Je ne pourrais pas être plus putain de célibataire. Je pourrais aussi bien retourner à Love Island.

Maura a parlé de regarder Love Island cette série, répondant le mois dernier à une question sur le fauteur de troubles de la villa Ekin-Su Cülcüloğlu.

La joueuse de 31 ans a fait sa meilleure impression de Davide Sanclimenti en réponse.

Maura a dit, avec un faux accent italien: “C’est une menteuse, une actrice, foutez le camp.”

Ses remarques reflétaient ce que Davide lui avait dit lors de sa désormais célèbre confrontation après avoir découvert qu’Ekin s’était faufilé avec Jay Younger dans son dos.

TVI