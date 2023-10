Les stars de B-town se sont réunies lors de la projection de Maujaan Hi Maujaan pour montrer leur soutien indéfectible à la prochaine comédie romantique de Gippy Grewal. L’événement était un véritable spectacle, avec Sanjay Dutt, Sonu Sood et d’autres célébrités de Bollywood pour l’occasion. L’atmosphère était électrique alors que le tapis rouge était ébloui par la présence de ces stars bien-aimées. Leur enthousiasme pour le film de Gippy Grewal était palpable, alors qu’ils partageaient leur enthousiasme avec les médias et les fans. Sanjay Dutt, connu pour sa présence charismatique à l’écran, a exprimé son admiration pour le talent de Gippy Grewal et le scénario captivant de Maujaan Hi Maujaan. Sonu Sood, l’incarnation de la polyvalence, a salué la vision rafraîchissante du film sur la romance et la comédie. La camaraderie entre les célébrités de la ville B était évidente, alors qu’elles échangeaient des salutations chaleureuses et posaient ensemble pour des photos. Leur soutien à Gippy Grewal et à son film a encore solidifié le sentiment d’unité au sein de la fraternité de Bollywood. Avec une telle démonstration de soutien, Maujaan Hi Maujaan est sur le point de devenir un succès à succès. Les fans ont hâte de voir la magie se dérouler sur grand écran, car cette comédie romantique étoilée promet d’être une délicieuse expérience cinématographique.