Maui tire des nouvelles en direct: le nombre de morts atteint 99 alors que le gouverneur d’Hawaï prédit qu’il augmentera de 10 à 20 chaque jour

« Il y avait absolument au sein de l’État et de l’industrie électrique que le feu était une énorme, énorme préoccupation sur l’île de Maui, et plus encore que sur toutes les autres îles », indique la plainte.

Dans une déclaration fournie à L’indépendant, Hawaiian Electric a déclaré : « Comme cela a toujours été notre politique, nous ne commentons pas les litiges en cours. Notre objectif immédiat est de soutenir les efforts d’intervention d’urgence à Maui et de rétablir le courant pour nos clients et nos communautés le plus rapidement possible. À ce stade précoce, la cause de l’incendie n’a pas été déterminée et nous travaillerons avec l’État et le comté dans le cadre de leur examen. »