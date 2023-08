Maui relève le défi de retrouver plus de 800 personnes disparues après les incendies de forêt meurtriers

LAHAINA, Hawaï (AP) – Deux semaines après que l’incendie de forêt américain le plus meurtrier en plus d’un siècle a balayé la communauté Maui de Lahaina, les autorités affirment que plus de 800 personnes sont toujours portées disparues – un nombre stupéfiant qui présente d’énormes défis pour les responsables qui tentent de déterminer combien d’entre eux ont péri et combien ont pu se mettre en sécurité mais ne se sont pas enregistrés.

Quelque chose de similaire s’est produit après un incendie de forêt en 2018 qui a tué 85 personnes et détruit la ville de Paradise, en Californie. Les autorités du comté de Butte, qui abrite Paradise, ont finalement publié une liste des disparus dans le journal local, une décision qui a permis d’identifier des dizaines de personnes qui s’en étaient sorties vivantes mais qui étaient portées disparues. En un mois, la liste est passée de 1 300 noms à seulement une douzaine.

« J’ai probablement eu, à un moment donné, 10 à 15 détectives qui n’étaient affectés qu’à essayer de rendre compte des personnes portées disparues », a déclaré le shérif du comté de Butte, Kory Honea, lors d’un entretien téléphonique. « À un moment donné, le rédacteur en chef local de notre journal… a dit : ‘Hé, si vous me donnez les noms, je les imprimerai.’ Et à ce moment-là, c’était comme: ‘Absolument. Tout ce que nous pouvons faire pour aider.

Mais les autorités de Maui ont choisi de ne pas publier leur liste car il n’est pas clair si les règles de confidentialité les empêcheraient de le faire, a déclaré Adam Weintraub, porte-parole de l’Agence de gestion des urgences d’Hawaï. On craint également que les familles de ceux qui sont désormais portés disparus mais qui pourraient s’avérer morts ne traumatisent davantage les familles, a-t-il ajouté.

Lundi, 115 personnes avaient été confirmées mortes, selon la police de Maui.

« Les noms et toutes les informations relatives aux personnes disparues ne seront pas publiés ou rendus publics pour le moment », a déclaré un porte-parole du comté de Maui par SMS.

Il existe également des récits très variés du décompte des disparus. Le gouverneur d’Hawaï, Josh Green, a déclaré dimanche dans l’émission « Face the Nation » de CBS News que plus de 1 000 personnes étaient toujours portées disparues. Le maire de Maui, Richard Bissen, a déclaré dans une vidéo préenregistrée sur Instagram que le nombre était de 850. Et lors de la tournée du président Joe Biden sur la dévastation lundi, la conseillère à la sécurité intérieure de la Maison Blanche, Liz Sherwood-Randall, l’a estimé entre 500 et 800.

La Croix-Rouge américaine a déclaré qu’elle générait sa propre liste – distincte des forces de l’ordre – des personnes portées disparues grâce aux demandes adressées à son centre d’appels et aux informations recueillies par ses équipes sur le terrain, a déclaré le porte-parole Daniel Parra. L’organisation a également conclu un accord de partage de données avec des agences gouvernementales fédérales, étatiques et locales pour aider aux réunifications.

Jusqu’à présent, la Croix-Rouge américaine a traité avec succès environ 2 400 demandes de réunification ou de mise à jour de l’aide sociale, sur les plus de 3 000 qu’elle a reçues, a déclaré Parra. Une demande complétée signifie que l’organisation a pu localiser une personne disparue ou vérifier le statut de quelqu’un dans un établissement médical, par exemple, entre autres.

Pour trouver des personnes, l’organisation recoupe les noms avec les listes d’enregistrement des refuges d’urgence, appelle les hôpitaux pour voir si la personne a été admise en tant que patient et passe au peigne fin les médias sociaux, entre autres étapes, a déclaré Parra. Lorsqu’une personne est localisée, l’organisation fournit son statut à la personne qui recherche des informations à son sujet — avec le consentement de la personne — et ferme le dossier dans son système.

Une sensibilisation sociale comme celle-ci sera cruciale car l’identification des restes humains après les incendies de forêt – et la confirmation du décès des personnes portées disparues – peut être un processus long et ardu. Les experts en incendie disent qu’il est possible que certains corps aient été incinérés dans l’incendie de Lahaina, ce qui signifie qu’il ne reste peut-être plus d’os à identifier par des tests ADN.

« Ce sont faciles lorsque la destruction est modeste », a déclaré Vyto Babrauskas, président de la société de conseil en recherche sur la sécurité incendie Fire Science and Technology Inc. « Si vous allez à l’extrême des choses – si vous vous transformez en cendres – vous ne pourrez pas pour identifier quoi que ce soit.

Babrauskas a ajouté que les dommages causés par l’enlèvement des débris et l’excavation peuvent également rendre les efforts de récupération difficiles.

« C’est une catastrophe tellement extrême », a-t-il déclaré. « Il est si rare d’avoir besoin de ce genre de comptage et d’identification. »

Honea, le shérif du comté de Butte, a déclaré qu’il avait fallu des semaines pour terminer la recherche des restes à Paradise et que ses détectives avaient travaillé 16 heures par jour pour réduire la liste des disparus. Aujourd’hui, il n’y a qu’une seule personne qui est toujours portée disparue, et Honea a déclaré qu’il avait des raisons de croire que cette personne n’était pas en ville le jour de l’incendie.

« Nous avions cette feuille de calcul Excel avec les noms des personnes et toutes les différentes informations dont nous disposions », a-t-il déclaré. « Nous commencerions alors à travailler sur les cas de la même manière que vous travaillez sur n’importe quel autre cas pour essayer de localiser quelqu’un. »

Cela comprenait la visite des dernières résidences connues des personnes, la prise de contact avec les entreprises de télécommunications pour voir si elles avaient utilisé leur téléphone portable et la prise de contact par e-mail et sur les réseaux sociaux.

« Nous avons pu les identifier grâce à un bon travail de détective à l’ancienne », a déclaré Honea.

L’instructeur de plongée Tim Ferguson, dont la maison au nord de Lahaina a été épargnée, était ravi d’entendre parler d’un ami qui a réussi à fuir les flammes avec sa famille, dont un bébé de 2 semaines, un bambin de 3 ans et leurs deux chiens . Ils ont perdu leur maison mais sont en sécurité.

Il pensait que ce serait bien si les autorités publiaient une liste des disparus comme Paradise l’a fait, mais a dit que cela pourrait être d’une utilité limitée maintenant parce que le service cellulaire est encore inégal à Lahaina. Tout le monde utilise son téléphone portable pour communiquer, a-t-il déclaré.

«Il y a tellement de ceux qui n’auront pas cette fin. Je ne sais pas comment nous en revenons », a déclaré Ferguson.

La situation à Maui évolue toujours rapidement, mais ceux qui ont vécu des tragédies similaires et n’ont jamais appris le sort de leurs proches suivent également l’actualité et souffrent pour les victimes et leurs familles.

Près de 22 ans plus tard, près de 1 100 victimes des attentats terroristes du 11 septembre, qui ont fait près de 3 000 morts, n’ont aucun reste identifié.

La famille de Joseph Giaccone était initialement désespérée de toute trace physique du cadre financier de 43 ans, qui travaillait dans la tour nord du World Trade Center, a rappelé son frère James Giaccone. Mais au fil du temps, il a plutôt commencé à se concentrer sur les souvenirs de l’homme florissant qu’était son frère.

Si sa dépouille était identifiée et remise à la famille maintenant, « cela ne ferait que renforcer l’horreur que sa personne a endurée ce jour-là, et cela ouvrirait des blessures que je ne pense pas vouloir ouvrir », a déclaré Giaccone lundi alors qu’il visitait le Place commémorative du 11 septembre à New York.

« Donc, je suis d’accord avec la façon dont c’est en ce moment. »

Rush signalé à Portland, Oregon, et Kelleher signalé à Honolulu. Les écrivains d’Associated Press Jennifer Peltz à New York et Janie Har à San Francisco ont contribué.

Audrey Mcavoy, Claire Rush et Jennifer Sinco Kelleher, Associated Press