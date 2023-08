Maui nomme 388 personnes toujours portées disparues

Le procès allègue qu’Hawaiian Electric a fait preuve de négligence en ne coupant pas l’alimentation électrique malgré les avertissements du National Weather Service selon lesquels les vents violents et les conditions de sécheresse créaient un risque élevé d’incendie.

Les noms ont été publiés le jour même où le comté de Maui a poursuivi la société de services publics. Électrique hawaïen pour dommages et intérêts pour son rôle présumé dans le déclenchement des incendies de forêt.

Le comté de Maui a appelé le public à contacter le FBI dès que possible s’il peut confirmer que l’une des personnes portées disparues est effectivement en sécurité.

Le FBI a compilé et validé la liste après avoir reçu les noms et prénoms des personnes disparues d’une personne disposant d’un numéro de contact vérifié, selon un communiqué du comté de Maui publié jeudi soir.

La police de Maui et le FBI ont nommé 388 personnes toujours portées disparues près de trois semaines après les incendies meurtriers qui ont détruit la ville de Lahaina.

En savoir plus sur la couverture politique de CNBC :

Le comté de Maui a accusé l’entreprise de ne pas entretenir correctement ses poteaux électriques. Le comté a déclaré que les poteaux en bois appartenant à l’entreprise étaient gravement endommagés par une pourriture avancée, augmentant le risque qu’ils se renversent sous l’effet des vents et provoquent un incendie.

Le chef de la police de Maui, John Pelletier, a déclaré que le comté comprend que la divulgation des noms causera de la douleur aux familles des personnes portées disparues, mais les autorités sont déterminées à mener une enquête aussi approfondie que possible.

Le FBI et la police de Maui ont confirmé que plus de 1 700 personnes initialement portées disparues après les incendies de forêt étaient saines et sauves.

Au moins 115 personnes auraient péri dans l’incendie. Les incendies de forêt de Maui sont les plus meurtriers aux États-Unis depuis plus d’un siècle et la pire catastrophe de l’histoire de l’État d’Hawaï.

Pelletier a déclaré plus tôt cette semaine qu’il ne pouvait garantir que les restes de toutes les personnes décédées seraient retrouvés.

Le chef de la police a comparé les fouilles dans les ruines de Lahaina aux opérations de récupération au Ground Zero à New York après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center.

« En réalité, soyons honnêtes, nous allons avoir un certain nombre de cas confirmés, nous allons avoir un certain nombre de cas présumés », a déclaré Pelletier en conférence de presse mardi. « Je n’ai pas ce chiffre pour le moment. Nous allons travailler avec diligence pour l’obtenir. Cela peut prendre un certain temps. »

« 2 000 personnes du 11 septembre n’ont pas été récupérées. Nous n’avons pas ce type de dévastation avec les tours comme nous l’avons vu là-bas, mais nous avons une ville entière qui est détruite », a déclaré Pelletier.