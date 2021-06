Maui met fin au test COVID à son arrivée

Les voyageurs à Maui qui ne sont pas vaccinés ne seront plus testés pour COVID-19 à leur arrivée, une décision qui élimine une restriction de voyage alors que les vacanciers affluent vers l’île cet été.

La destination populaire d’Hawaï a mis fin au programme de tests vendredi après un mois de résultats de tests qui n’ont révélé qu’une poignée de cas positifs parmi les visiteurs et les résidents.

« Je pense que le moment est venu », a déclaré le maire de Maui, Michael Victorino, cette semaine en annonçant la fin des essais.

Maui a commencé des tests secondaires à l’aéroport le 4 mai en raison des inquiétudes qu’un nombre croissant de vacanciers et de résidents revenant du continent apportaient le virus avec eux. Les voyageurs entièrement vaccinés étaient exemptés. Les voyageurs devaient passer le test pour contourner une quarantaine obligatoire.

Les tests à l’aéroport Kahului de Maui s’ajoutent au test COVID pré-départ obligatoire d’Hawaï, qui reste en vigueur pour tous les voyageurs, y compris ceux entièrement vaccinés. Le gouverneur d’Hawaï, David Ige, a déclaré qu’il espérait exempter les voyageurs vaccinés plus tard cet été.

Vendredi, Ige a annoncé sur Twitter que l’État lèverait toutes les restrictions de voyage dès que 70% de l’État serait complètement vacciné.

Les restrictions commenceront à s’assouplir jusqu’à l’étape de la vaccination. À partir du 15 juin, l’État abandonnera toutes les restrictions pour les voyages inter-îles. Une fois que 60 % de l’État est entièrement vacciné, les visiteurs vaccinés n’importe où aux États-Unis peuvent contourner les exigences de test et de quarantaine COVID de l’État.

Le taux de vaccination achevé de l’État était de 52% vendredi, a déclaré Ige sur Twitter.

Maui a effectué 92 963 tests COVID rapides à l’aéroport entre le 4 et le 31 mai, et seulement 29 tests rapides d’antigènes sont revenus positifs, selon le Dr Alan Wu, co-fondateur de Doctors of Waikiki, qui dirigeait le programme.

Les tests PCR de suivi, qui sont considérés comme plus précis, n’ont trouvé que cinq cas positifs, trois chez des visiteurs et deux chez des résidents de retour. C’est un taux de positivité de 0,054%. Le programme de test a été introduit parce que l’on craignait que le taux n’atteigne 1%, a déclaré Wu.

« Ce sont de grands chiffres », a-t-il déclaré.

Victorino a déclaré que le programme de tests, qui a coûté entre 2,5 et 2,7 millions de dollars parce que les tests étaient gratuits pour les voyageurs, était un investissement rentable.

« L’essentiel dans tout cela: c’était ici pour vous protéger le visiteur et, plus important encore, vous le résident », a déclaré Victorini lors d’une conférence de presse.

Le maire a admis que le programme de test secondaire, combiné à la vérification des documents pour les tests obligatoires avant le départ de l’État, a provoqué des embouteillages à l’aéroport alors que des avions remplis de passagers arrivaient.

« Il était presque pratiquement impossible de ne pas avoir de temps d’attente », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que les exigences de test COVID pour visiter Hawaï présentaient une « période difficile » pour l’aéroport.

« Notre aéroport n’a pas été conçu pour ce qui se passe actuellement », a-t-il déclaré.