Maui Bigelow accueille la 10e édition annuelle des distinctions honorifiques de style de vie à Atlanta

Une personnalité publique populaire a récemment organisé une expérience d’appréciation célébrant les femmes ayant une influence notable dans la mode, la beauté, le divertissement et l’autonomisation.

Influenceur/écrivain chez Maui Bigelow 10e édition Honneurs de style de vie a eu lieu à Atlanta, en Géorgie, et a fait ressortir Juniyah Palmer, Tokyo Vanity, Zatima l’actrice Nzinga Imani et Raynell « Supa Cent » Steward.

Les dames n’étaient que trois des nombreux participants qui ont profité de cinq jours de mode, de beauté et d’autonomisation via des événements célébrant les femmes aux courbes généreuses et leur impact.

« Au cœur de cet événement, nous célébrons la beauté et la grandeur de la femme noire », a déclaré Bigelow Chez MadameNoire Ryan Denis. « Notre fondation initiale était de créer un espace pour les femmes de grande taille. Et au fil du temps parce que nous avons grandi et compris que vous ne pouvez pas créer un certain espace pour les femmes noires. C’est juste devenu un espace pour célébrer les femmes qui font des choses incroyables et des choses inspirantes et ambitieuses pour les femmes et les filles noires.

« Je n’aurais jamais imaginé en 2013 quand j’ai commencé ça que je serais ici. C’était un événement d’une journée », a ajouté Bigelow. « Maintenant, nous sommes à cinq jours. »

La 10e édition annuelle des Life Styled Honors comprenait plusieurs événements spéciaux

La 10e édition annuelle des Life Styled Honors comprenait le « Black Women Are Lit Sneaker Ball » présenté par la Fondation Breonna Taylor.

Pendant le bal, la sœur de Taylor, Juniyah Palmer, et Supa Cent ont reçu le prix «Brave Like Breonna» pour leur travail en tant que serviteurs de la communauté.

PennsylvanieParmi les premiers lauréats figurent Lisa Price, fondatrice de Carol’s Daughter; Tarana Burke, fondatrice du mouvement Me Too ; Tamika Palmer, mère de Breonna Taylor; GooGoo Atkins, styliste et personnalité à l’antenne ; Mariah Huq, productrice exécutive et personnalité à l’antenne ; et Nzinga Imani, actrice et influenceuse numérique.

En plus du Sneaker Ball, Life Styled Honors a également organisé un événement de mode honorant le designer et candidat de la saison 16 de Project Runway, Kenya Freeman, l’entrepreneur Jasmine Hall, danseur, chorégraphe et fondateur de The Pretty Big Movement, Akira Armstrong, star de télé-réalité, chef , et l’entrepreneur en série, PreMadonna, et le comédien Star Carter.

Une multitude de beautés ont marché lors d’un défilé de mode mettant en vedette la mode grande taille.

La programmation comprenait également une soirée blanche spéciale CURVES En Blanc à laquelle ont assisté Jesseca « Judy » Dupart-Harris, Nzinga Imani, et bien d’autres.

Enfin, les événements se sont terminés avec le brunch Beautiful Brown Girls de Life Styled Honors.

Organisé par Alex Bonds, le brunch a rendu hommage à l’auteure à succès du New York Times Ashley Antoinette, à la designer et directrice de la beauté Renee Ryan, à la pharmacienne et défenseure de la santé des femmes, Candice Arline, et à la PDG du projet New Georgia, Kendra Davenport Cotton.

Les invités, dont GooGoo Atkins, ont eu droit à de la nourriture, à un DJ et à des paroles inspirantes via Theresa tha SONGBIRD

Félicitations à Maui Bigelow pour un autre Life Styled Honors réussi !