Maudits projets favoris ? La grande crise entre les mains du président Willian Ruto

De hauts responsables du gouvernement ont été plongés en mode crise et réfléchissent à une stratégie de riposte qui comprend des appels et la voie parlementaire pour sauver certains des projets favoris du président William Ruto qui ont été stoppés par des décisions de justice.

Le procureur général Justin Muturi et le greffier de l’Assemblée nationale Samuel Njoroge ont déclaré la nation du dimanche que les appels contre certaines des décisions clés en étaient à la phase finale de préparation avant d’être déposés.

Ces derniers mois, les projets et plans favoris du président Ruto ; la taxe sur le logement, le déploiement du nouveau système d’identité « Maisha Namba », un système de santé prévu sous la Caisse sociale d’assurance maladie (SHIF), la nomination de 50 secrétaires administratifs en chef, la privatisation prévue de 11 entreprises d’État ainsi que celle de Mombasa et Lamu les ports et le déploiement prévu de 1 000 policiers en Haïti sont quelques-uns des programmes clés qui ont été arrêtés par les tribunaux.

Vendredi, le chef de l’État a été confronté à un triple coup dur ; la collecte d’un prélèvement destiné à financer le programme de logement a été interrompue ; le déploiement prévu de la police en Haïti a été interrompu ; et la Haute Cour a admis une affaire contestant la décision du président de l’Assemblée nationale, Moses Wetang’ula, sur le camp qui détient la majorité, d’où l’avantage dans le partage des sièges de direction et de la présidence des commissions.

« L’Assemblée nationale nous a assuré que d’ici une semaine, nous en aurons terminé avec ce projet de loi sur le logement abordable et que nous nous conformerons à ce que veut le tribunal. Ils le présenteront au Sénat, et dans un mois, nous nous en débarrasserons pour que nos jeunes puissent retourner au travail », a déclaré hier le chef de la majorité au Sénat, Aaron Cheruiyot, à Elgeyo Marakwet.

Il a ajouté : « Ce programme de logements abordables est un pacte que le président Ruto a conclu entre lui et les gens qui ont voté pour lui et personne ne devrait oser saborder ce projet. »

Le Dr Ruto aurait exigé des appels fermes lors de diverses réunions avec ses conseillers, conformément à ses déclarations publiques sur l’insistance pour la poursuite des programmes.













« Hii kazi itaendelea » : Ruto s’exprime sur la taxe sur le logement malgré le jugement du tribunal



Mais pour le président, il s’agit d’une crise monumentale, qui s’aggrave à chaque décision. Il y a eu des tentatives pour contourner les précédents juridiques déjà établis, notamment en matière de participation du public, ainsi que les lois.

Concernant la taxe sur le logement, les juges de la Haute Cour David Majanja, Christine Meoli et Lawrence Mugambi ont déclaré le mois dernier qu’imposer cette taxe aux personnes ayant un emploi formel et exclure les salariés à revenus non formels pour soutenir la politique nationale du logement était sans justification, injuste, discriminatoire et irrationnel. .

« Néanmoins, la sécurité juridique est l’une des caractéristiques de l’État de droit, de la bonne gouvernance, de la transparence et de la responsabilité. L’amendement de la loi sur l’emploi n’explique ni dans son libellé ni par référence à d’autres lois, comment l’objectif déclaré est de être atteint », ont déclaré les juges.

Le prélèvement est entré en vigueur à la suite d’une modification de la loi sur l’emploi par le biais de la loi de finances de 2023.

Vendredi, la Cour d’appel a refusé de prolonger une ordonnance autorisant le gouvernement à continuer de percevoir la taxe d’habitation.

Le gouvernement avait demandé la suspension du jugement de la Haute Cour qui a jugé le prélèvement illégal car il cible une partie de la population.

Le président, qui se trouvait à Meru au moment de l’annonce de la nouvelle, a déclaré que le plan se poursuivrait comme prévu.

Le président William Ruto et la juge en chef Martha Koome. Les commentaires controversés du Dr Ruto, interprétés comme un vœu de défier les décisions de justice défavorables, ont soulevé des problèmes. Crédit photo: Groupe de médias nationaux

« Je veux dire à ceux qui ont intenté une action en justice qu’il n’y a pas de plus grand intérêt public que de créer des emplois pour nos jeunes diplômés d’institutions mais qui n’ont pas de revenu. Ils devraient savoir que nous avons pour mission de créer l’équité dans notre pays et qu’ils ne nous arrêteront pas. C’est le premier gouvernement qui dispose d’un plan clair et démontrable sur la manière de créer des emplois », a déclaré le président Ruto.

S’exprimant lors du même événement, le chef de la majorité Kimani Ichung’wah a déclaré qu’il respecterait la décision des tribunaux mais qu’il mettrait en place des lois pour garantir le maintien du prélèvement sur le logement.

Mais même la participation du public dont parle M. Ichung’wah est également victime d’une autre ordonnance du tribunal, qui a interdit le début des audiences sur le projet de loi visant à remédier à l’anomalie.

Concernant la mission en Haïti, le juge Chacha Mwita a critiqué le gouvernement pour son projet de déployer 1 000 policiers s’appuyant sur un Conseil de sécurité nationale (NSC), affirmant que l’organe présidé par le président n’avait pas un tel pouvoir, car la police est tenue d’opérer. sur le territoire kenyan en vertu de la loi.

En essayant de justifier le déploiement des officiers en Haïti, le Parlement a fait valoir que l’article 240 (8) (a) de la Constitution prévoit que le Conseil de sécurité nationale, avec l’approbation du Parlement, peut déployer des forces nationales du Kenya pour la paix régionale ou internationale, le soutien opérations ou autres opérations de support.

Le Parlement a souligné que la police nationale est l’un des organes de sécurité en vertu de l’article 239 de la Constitution, et que le déploiement des agents constitue donc un cas isolé, comme le prévoit l’article 240 (8).

« L’article 108 (1) de la loi sur le service national de police prévoit que le président peut, à la demande du gouvernement d’un pays pratiquant la réciprocité, ordonner que le nombre d’officiers de police que le président juge approprié se rende dans ce pays pour y servir pour le dans le but d’aider les services de police de ce pays en cas d’urgence temporaire. L’implication de cette disposition est que la police peut être déployée en dehors des territoires du Kenya », indique le rapport.

Mais la Haute Cour a déclaré que c’était une erreur, car la police n’entre pas dans la catégorie des forces de défense et ne peut donc pas être déployée en Haïti.

Dans son jugement, le juge Mwita a statué que la Constitution autorise uniquement le déploiement des membres des forces de défense du Kenya en dehors du Kenya pour de telles missions.

Comme l’a souligné le député de Mathare Anthony Oluoch à la Chambre, mais ignoré par les membres, le juge a également déclaré qu’il n’existait aucun accord de réciprocité signé entre le Kenya et Haïti et qu’il serait donc illégal de déployer des policiers en Haïti.

Un rapport du comité a indiqué que seul le député de la ville de Homa Bay, Peter Kaluma, a exprimé une opinion dissidente, affirmant qu’en tant que service national, le service national de police exerce ses fonctions sur le territoire du Kenya et n’est pas une force destinée à être déployée à l’extérieur, sauf en vertu de l’article 108 (1). de la loi NPS où il existe un accord de réciprocité, mais cela a été le cas lors de la mission en Haïti.

M. Kaluma s’est également opposé au déploiement, le qualifiant d’inconstitutionnel et d’illégal en vertu des articles 240 (8) et 243, 245 de la constitution et des articles 24 et 27 de la loi sur le service national de police de 2011.

“Le Service national de police est un service placé sous le commandement indépendant de l’Inspecteur général et n’est pas une force susceptible d’être déployée par le Conseil de sécurité nationale présidé par le président et le commandant en chef des forces de défense du Kenya”, a déclaré M. Kaluma. dans l’opinion minoritaire.

Le président n’est pas non plus en bonne position puisque la décision du président de l’Assemblée nationale, Moses Wetang’ula, a maintenant été mise à l’épreuve après que la Haute Cour a rejeté vendredi une demande du gouvernement visant à radier une affaire sur une décision du côté majoritaire au Parlement. .

Le président William Ruto inspecte le projet de logements abordables en cours à Kibera Highrise, circonscription de Langata à Nairobi, le 22 novembre 2023. Crédit photo: Courtoisie | PC

“Nous ne sommes pas convaincus que cette requête devrait être radiée au motif qu’elle entre dans la catégorie des litiges devant être portés comme des poursuites ordinaires ou soumis à d’autres organes pour décision”, a statué le tribunal.

M. Wetang’ula, dans sa décision rendue en octobre 2022, à la suite d’un violent conflit politique entre Azimio et Kenya Kwanza, a déclaré que ce dernier compte 179 députés contre 157 pour ses rivaux d’Azimio, en partant du principe que 14 partis politiques de députés ont signé un accord de coalition post-électoral.

Azimio a protesté contre cette décision, accusant le président d’avoir déplacé « de force » ses membres vers le Kenya Kwanza sans aucune base légale.

La décision du tribunal risque désormais de relancer une nouvelle bataille entre le gouvernement et l’opposition à la reprise des travaux de la Chambre le mois prochain.

En ce qui concerne les postes de secrétaires administratifs en chef, qui sont largement destinés à récompenser les rejets politiques, les créneaux sont dans l’incertitude après que le tribunal a jugé que la création d’un nombre accru de CAS par le président Ruto ne respectait pas le seuil constitutionnel.

Les juges ont souligné que la revendication publique d’un contrôle de la taille de l’exécutif était reflétée dans le projet de Constitution du Kenya de 2004 par la Commission de révision de la Constitution du Kenya.

Privatisation des entreprises parapubliques

“Par conséquent, la création d’un bureau similaire au ministre adjoint, au nom des CAS, ne pourrait pas être créée de la même manière que le Président et le CPS ont procédé”, a déclaré le tribunal.

Dans le même temps, le projet ambitieux du gouvernement visant à privatiser 11 sociétés parapubliques s’est également heurté à un obstacle suite à une plainte déposée devant le tribunal par le chef de l’opposition Raila Odinga, qui a soutenu que les agences revêtaient une importance stratégique pour le peuple kenyan et ne pouvaient qu’être privatisée avec le consentement du peuple par référendum.

Outre la KICC, les autres sociétés parapubliques destinées à être privatisées sont la Kenya Pipeline Company (KPC), la New Kenya Cooperative Creameries (KCC), le Kenya Literature Bureau (KLB), la National Oil Corporation of Kenya (NOCK) et la Kenya Seed Company Limited (KSC).

D’autres sont Mwea Rice Mills Ltd, Western Kenya Rice Mills Ltd (WKRM), Numerical Machining Complex Limited (NMC), Kenya Vehicle Manufacturers Limited (KVM) et Rivatex East Africa Limited (REAL), propriété de l’Université Moi.