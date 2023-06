Matty Healy semble s’excuser lors d’un concert après la séparation de Taylor Swift Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Claude Yao Sahi @hijoshotit / Shutterstock

Matty Healey, 34 ans, a attiré l’attention de ses fans lorsqu’il a semblé s’excuser lors d’un récent concert à Dublin, en Irlande. Le chanteur, qui se serait récemment séparé de Taylor Swiftremplissait la première place de son groupe, Le 1975‘s show, après l’ouverture originale, Caroline Polachek, a dû se retirer en raison d’une maladie et a donné à la foule un peu d’art de la performance. Après s’être promené un peu sur la scène du parc Sainte-Anne, il s’est finalement tenu devant un fond blanc et a commencé à peindre au pistolet le mot « Désolé » en grosses lettres alors que son compagnon de groupe Jamie Squire a chanté une reprise de Léon Russel« Une chanson pour toi ».

Après avoir reculé un instant et examiné ce qu’il a peint, Matty est revenu vers le fond blanc et a ajouté un point d’interrogation après le mot sous les applaudissements de la foule. Il portait une veste noire, un jean, des bottes noires et des écouteurs sur ses oreilles pendant le moment mémorable et semblait absorber tout ce qui se passait. Il n’a pas expliqué pourquoi il a écrit « Désolé ? » mais n’en avait pas vraiment besoin car de nombreuses personnes ont spéculé sur les raisons après que plusieurs clips de son passage sur scène aient été mis en ligne.

Certains utilisateurs en ligne ont émis l’hypothèse qu’il pourrait s’excuser auprès de Taylor, avec qui il était lié de manière romantique de début mai à début juin, tandis que d’autres pensaient qu’il s’excusait auprès de ses détracteurs, qui l’ont publiquement appelé pour certains de ses commentaires controversés passés sur divers les problèmes et les gens. L’un des commentaires les plus discutés est celui qu’il a fait en 2016, deux ans après la première rumeur selon laquelle il sortirait avec Taylor et sept ans avant qu’il ne commence vraiment à sortir avec Taylor. Le musicien ouvert et honnête, qui a récemment été aperçu à plusieurs reprises de Taylor Visite des époques spectacles, a admis qu’il craignait de se perdre dans une relation, surtout s’il s’agissait de quelqu’un d’aussi célèbre que le chanteur « Lover ».

« Si j’étais sorti avec Taylor Swift, j’aurais été, ‘F ****** hell! Je ne suis pas le petit ami de Taylor Swift », a-t-il déclaré lors d’une interview avec magazine Q (via Divertissement ce soir). « Vous savez, ‘F *** QUE.’ C’est aussi un truc d’homme, un truc démasculant, émasculant.

Ses mots ont provoqué un contrecoup, qui l’a notamment qualifié de « misogyne », peu de temps après qu’il les ait prononcés et encore cette année, alors que lui et Taylor sortaient apparemment ensemble. Le talentueux musicien s’est rendu sur Twitter et a expliqué ses propos dans une série de tweets désormais supprimés, quelques jours seulement après la publication de l’interview. « Maintenant, je peux admettre être un idiot à l’occasion, mais je ne suis pas un misogyne », a-t-il écrit le 18 mars 2016. « Cette suggestion me rend vraiment triste. »

« J’ai été pendant très peu de temps plongé dans un monde de célébrités que je trouvais déroutant et effrayant », a-t-il poursuivi. « A cette époque, j’avais peur d’être » le petit ami de quelqu’un « (rappelez-vous que ce ne sont que des spéculations car nous ne sommes jamais sortis ensemble!) Avant même d’être reconnu pour ma musique ou ma présence en tant que personne à part entière. Maintenant, je ne me targue pas d’être plus intelligent, ou mondain, ou sage, ou progressiste, ou même régressif que le prochain homme, mais je suis fier d’être honnête.

« J’étais HONNÊTE à propos de toutes les pensées, sentiments et situations qui surviennent lorsque les gens SUPPOSENT que vous sortez avec la femme la plus célèbre de la planète. Je vous dis par expérience que c’est un tourbillon dévorant et quelque chose qui pour moi a suscité beaucoup d’auto-exploration », a-t-il conclu.

