Le petit ami de FKA Twigs, Matty Healy, l’a qualifiée de «légende» dans un post Instagram émouvant quelques jours à peine après avoir intenté une action en justice contre son ex Shia LaBeouf.

La chanteuse a fait la une des journaux ce week-end après avoir été révélée qu’elle poursuivait son ancien partenaire LaBeouf pour des allégations de violence physique, émotionnelle et mentale « implacable ».

Elle sort maintenant avec le fils de Denise Welch, Matty Healy, 31 ans, et il a jeté son soutien derrière elle dans un post émotionnel sur Instagram.

La star de 1975 a partagé une photo de sa petite amie, de son vrai nom Tahliah Barnett, l’appelant une « légende » une « icône » et « loml [the love of my life] ».

Il a ajouté des émoticônes de fleurs, de cœurs, du soleil, de la lune et de la Terre et trois couronnes.

On pense que le couple se fréquentait depuis le début de l’année.







FKA Twigs a déjà fréquenté l’acteur hollywoodien LaBeouf, qu’elle a rencontré sur le tournage du film Honey Boy en 2018.

Ils sont sortis ensemble pendant un an avant de se séparer en 2019.

La chanteuse a fait les gros titres la semaine dernière lorsqu’elle a intenté une action en justice contre LaBeouf.

Dans des documents judiciaires déposés à la Cour supérieure de Los Angeles – et publiés par le New York Times – elle allègue que Shia lui a tiré un pistolet pendant qu’ils conduisaient et l’a claquée contre une voiture et a tenté de l’étrangler.







Le procès allègue également que LaBeouf a transmis une maladie sexuellement transmissible à FKA Twigs sans lui parler de son état.

LaBeouf n’a pas commenté d’allégations spécifiques, mais a fait une déclaration au New York Times.

Il a écrit: «Je ne suis pas en mesure de dire à qui que ce soit ce que mon comportement les a fait ressentir.

«Je n’ai aucune excuse pour mon alcoolisme ou mon agressivité, seulement des rationalisations.

«J’ai été violent envers moi-même et tout le monde autour de moi pendant des années. J’ai une histoire de blesser les personnes les plus proches de moi.

« J’ai honte de cette histoire et je suis désolé pour ceux que j’ai blessés. Il n’y a rien d’autre que je puisse vraiment dire. »

Parlant du procès, FKA Twigs a déclaré à ses 425000 abonnés Twitter qu’elle espérait sensibiliser ceux qui sont dans des relations de violence émotionnelle et physique.

Elle a écrit: «Il peut être surprenant pour vous d’apprendre que j’étais dans une relation de violence émotionnelle et physique.





«C’était difficile pour moi de traiter aussi, pendant et après je n’avais jamais pensé que quelque chose comme ça m’arriverait.

«C’est pourquoi j’ai décidé qu’il était important pour moi d’en parler et d’essayer d’aider les gens à comprendre que lorsque vous êtes sous le contrôle coercitif d’un agresseur ou dans une relation violente avec un partenaire intime, partir ne semble pas être une option sûre ou réalisable .

« J’espère qu’en partageant mon expérience, je pourrai vraiment aider les autres à se sentir comme s’ils ne sont pas seuls et à faire la lumière sur la façon dont ceux qui s’inquiètent d’une personne qui leur tient à cœur peut être dans une relation abusive, car je comprends que cela peut être déroutant et difficile pour savoir quoi faire …

«Mon deuxième pire cauchemar est d’être forcé de partager avec le monde le fait que je suis un survivant de violence domestique. Mon premier pire cauchemar est de ne le dire à personne et de savoir que j’aurais pu aider ne serait-ce qu’une seule personne en partageant mon histoire

«Voici quelques associations caritatives et lignes d’assistance incroyables auxquelles je recommande de faire un don et d’appeler si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin de soutien … @freefromorg@ndvh@Sistah_Space. »