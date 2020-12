Des brindilles de FKA ont posté sur le procès dans un déclaration sur Instagram. «Cela peut vous surprendre d’apprendre que j’étais dans une relation de violence émotionnelle et physique», a-t-elle écrit. «C’était difficile pour moi de traiter aussi, pendant et après je n’ai jamais pensé que quelque chose comme ça m’arriverait, c’est pourquoi j’ai décidé qu’il était important pour moi d’en parler et d’essayer d’aider les gens à comprendre que lorsque vous êtes sous la contrainte le contrôle d’un agresseur ou dans une relation violente avec un partenaire intime ne semble pas être une option sûre ou réalisable. «

L’artiste a noté qu’elle espérait qu’en partageant son expérience, elle pourrait aider les autres à se sentir comme s’ils n’étaient pas seuls et «mettre en lumière la façon dont ceux qui s’inquiètent d’une personne qui leur tient à cœur peuvent être dans une relation abusive.

« Les statistiques sur les relations de violence domestique et de violence entre partenaires intimes sont choquantes et pendant le covid, j’ai été vraiment anxieuse parce que je sais que de nombreuses victimes auront été littéralement piégées avec leurs agresseurs sans aucun soulagement ni moyen de sortir », a-t-elle écrit. «Mon deuxième pire cauchemar est d’être forcé de partager avec le monde que je suis un survivant de la violence domestique. Mon premier pire cauchemar est de ne le dire à personne et de savoir que j’aurais pu aider ne serait-ce qu’une seule personne en partageant mon histoire.

Vers la fin de son message, elle a partagé une liste d’organisations, y compris FreeFrom, la hotline nationale contre la violence domestique et Sistah Space.

«Ce que j’ai vécu avec Shia était la pire chose que j’aie jamais vécue de toute ma vie», a-t-elle dit Le New York Times. « Je ne pense pas que les gens penseraient que cela m’arriverait. Mais je pense que c’est le problème. Cela peut arriver à n’importe qui. »