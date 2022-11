Matty Healy de “The 1975” a embrassé les fans sur scène et Twitter a le “cœur brisé”

Le leader de 1975, Matty Healy, a choqué les spectateurs après avoir embrassé des fans sur scène lors de ses spectacles en Amérique du Nord. Le groupe est actuellement en tournée “At Their Very Best”. La première fan qui a été invitée sur scène et embrassée par Matty est une certaine Isabella. Elle a raconté sur Twitter qu’elle avait brandi une pancarte sur son téléphone demandant “Alors on s’embrasse ? ” Après qu’une vidéo d’eux partageant un baiser pendant “Robbers” soit devenue virale, cela a provoqué une certaine controverse.

Isabella, qui a vécu sur Twitter, a clarifié l’air en disant: “Sur une note réelle, je veux énoncer certains faits avant d’aller plus loin, j’avais ça sur mon téléphone parce qu’il a mentionné à un moment donné” Je peux ne s’embrasser qu’avec toi ». Alors j’ai fait ça, il l’a vu et m’a élevé, IL A DEMANDÉ avant de m’embrasser ! Aussi, je suis un adulte de 24 ans [sic].”

Sur une note réelle, je veux énoncer quelques faits avant d’aller plus loin, j’avais ça sur mon téléphone parce qu’il a mentionné à un moment donné “Je ne peux que t’embrasser”. Alors j’ai fait ça, il l’a vu et m’a élevé, IL A DEMANDÉ avant de m’embrasser ! Aussi, je suis un adulte de 24 ans pic.twitter.com/d4eP7wNn2o— Isabella 🖤 (cette nana) (@xsbella) 26 novembre 2022

Isabella a été un peu choquée lorsqu’elle a découvert que Matty avait embrassé un autre fan lors de son émission le lendemain. Ce fan, un Austin, a partagé une petite danse avec Matty avant que les deux lèvres ne se verrouillent. Lui aussi a précisé que son consentement avait été demandé. “Il a dit” êtes-vous prêt “et j’étais comme omg oui, oui je le suis”, a tweeté Austin.

il a dit “es-tu prêt” et j’étais comme omg oui, oui je le suis 😭— Austin RL (@17_Sickles) 27 novembre 2022

Isabella, d’autre part, n’a pas seulement eu un moment spécial avec Matty. Il s’avère qu’elle a également récemment parlé à Harry Styles lors de son concert.

Isabella et Austin semblent avoir eu leurs moments de “personnage principal”.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici