Matty Healy au concert de Taylor Swift à Philadelphie avec Blake Lively – Hollywood Life

Matty Healey34 ans, ne se lasse pas Taylor Swiftla dernière tournée de. Le 1975La chanteuse de a été aperçue une fois de plus lors de son spectacle Eras Tour, cette fois à Philadelphie, le vendredi 12 mai alors qu’il regardait avec l’un de ses meilleurs amis : Blake Lively35 ans, et ses trois aînés James7, Inès6 et Betty, 3. Matty semblait être habillé avec désinvolture dans un t-shirt noir alors qu’il se tenait à l’arrière du bol inférieur pour assister au long spectacle qui comprend une liste de 44 chansons s’étalant sur un peu plus de trois heures. Pendant le spectacle, Taylor a reconnu que Blake et ses filles regardaient dans la foule.

La dernière observation survient après que Taylor, 33 ans, et Matty auraient été « câlinés et embrassés » au restaurant chic Casa Cipriani à New York après le jeudi 11 mai. Sur une photo publiée de la date apparente de la journée, les deux – qui ont été amis pendant plus de 10 ans – ont également été vues se tenant la main alors que Taylor portait une robe de soleil jaune à manches courtes alors qu’elle gardait ses cheveux blonds en chignon. Taylor et Matty ont également été rejoints par leur amie commune et son producteur incontournable Jack Antonoffavec qui elle a toujours travaillé depuis la sortie de 2014 1989. Le rapport a également noté que Taylor, Matty et Jack étaient entourés de sécurité personnelle.

BLAKE ET LES ENFANTS ICI ET ELLE LES A MENTIONNÉS PENDANT BETTY INTRO pic.twitter.com/R2w1QGS70H — paige🌟💋PHILLY WKND (@swiftschild13) 13 mai 2023

La dernière sortie de concert de Matty survient après qu’il ait été dans le public pour ses trois spectacles de la tournée de Nashville Era la semaine dernière, où il a également été aperçu en train de quitter et de quitter plusieurs fois son condo de la région de Gulch. Avant son émission du samedi soir, il a été vu avec qui serait un agent de sécurité personnel de Taylor alors qu’il faisait une course rapide à Starbucks pour une boisson chaude de grande taille en berçant un chemisier blanc et un pantalon noir – la même tenue qu’il portait plus tard. nuit.

Il était totalement engagé dans le deuxième spectacle alors qu’il tenait sa main sur son cœur à côté de Gigi Hadid tandis que Tay a chanté « Lover » – une chanson sur son ex-petit ami de sept ans, Joe Alwyn32. Des rapports ont révélé que le couple de longue date s’était séparé en avril, des sources affirmant que la romance « suivait son cours » et que la rupture n’était « pas dramatique ».

Après son émission du samedi soir, Matty était également apparemment dans un SUV noir avec Taylor alors qu’ils retournaient à son appartement vers 12h30.

Plus à propos Taylor Swift

