Matty Healy arrive à l’appartement de Taylor Swift à New York : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie







Matty Healey semblait tenir un sac de voyage alors qu’il se dirigeait vers Taylor Swiftl’appartement de New York. Le chanteur des années 1975, 34 ans, a fait un saut rapide de la rue dans l’escalier illuminé le jeudi 18 mai. Alors qu’il s’approchait du haut de l’escalier, la porte de l’immeuble était maintenue ouverte par un homme dans un golf gris. chemise et pantalon noir qui semblait être un agent de sécurité – probablement l’un des personnels de Taylor. Bien que la vidéo – prise par un fan sur TikTok – soit courte, Matty semblait porter un pantalon noir, une chemise blanche et un pull noir par-dessus.

On dit que Taylor, 33 ans, sortait avec Matty après sa séparation d’avec son petit ami de sept ans Joe Alwyn, 32. La nouvelle de la scission a éclaté en avril, des sources affirmant que la romance avait simplement « suivi son cours » et que la rupture entre le chanteur américain et l’acteur britannique n’était « pas dramatique ». Au cours de leur relation, Taylor a écrit de nombreuses chansons inspirées par Joe, notamment Amoureux« London Boy », « Delicate » et bien d’autres.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Fin avril, Taylor traînait avec Matty – qu’elle connaît depuis plus d’une décennie – assez régulièrement. Les deux premiers ont déclenché des rumeurs de romance après avoir été aperçu à ses trois spectacles de la tournée Nashville Eras, y compris une soirée où il a regardé avec des amis. Gigi Hadidcopain d’enfance Abigaïl Anderson et Lily Aldridge. Au cours de la même semaine, il a été vu quittant son appartement à Nashville avec un agent de sécurité pour faire une course rapide au Starbucks. Les deux ont également été vus ensemble sur leurs premières photos alors qu’ils retournaient au condo de la région de Gulch à l’arrière d’un SUV conduit après son deuxième spectacle.

Depuis qu’elle a assisté à plusieurs de ses concerts – dont au moins un à Philadelphie avec sa meilleure amie Blake Lively – le couple aurait également été vu «s’embrasser» et «se câliner» au club réservé aux membres Casa Cipriani à New York. Matty et Taylor ont également été rejoints par son producteur incontournable Jack Antonoff à l’établissement luxueux, où ils ont été photographiés par un invité signalé d’un membre sur le balcon extérieur. Matty a été vu pour la dernière fois quitter les studios Electric Lady à New York le 15 mai avec le gagnant du GRAMMY.

Plus à propos Taylor Swift

Lien connexe En rapport: Le petit ami de Taylor Swift : tout ce qu’il faut savoir sur la romance de Matty Healy, Joe Alwyn Split et plus

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.