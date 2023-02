Matty Harris : “Être capable d’assommer quelqu’un d’un seul coup est un cadeau – mais cela peut aussi être une malédiction” | Nouvelles de boxe

Matty Harris a remporté sa troisième victoire consécutive par arrêt au premier tour lorsqu’il a battu Jiri Sirmaj en 74 secondes sur l’undercard Chris Eubank Jr contre Liam Smith à Manchester le mois dernier.

La perspective des poids lourds a l’intention de maintenir ce rythme à mesure qu’il progresse dans les rangs professionnels.

“Surtout quand vous êtes un poids lourd, c’est de cela qu’il s’agit. Il s’agit de les sortir de là tôt, surtout à ces premiers stades. C’est ce que les gens paient pour voir”, a déclaré Harris. Sports du ciel.

“C’est ce que les gens veulent voir, c’est ce qui attire les foules.”

C’est un changement remarquable pour Harris. Il y a deux ans, il travaillait comme chauffeur-livreur pour Asda. En janvier, il se produisait sur la sous-carte sur un énorme Billetterie Sky Sports événement.

“Je travaillais comme ouvrier, je travaillais sur des chantiers, des entrepôts”, a-t-il déclaré. “C’était juste pour joindre les deux bouts afin que je puisse payer ma voiture pour aller à l’entraînement. Il s’agissait de gagner assez d’argent pour me payer l’entraînement.

“Ça a été un énorme changement. Je ne pense pas pouvoir exprimer avec des mots à quel point la vie a changé au cours des 24 à 26 derniers mois. Ça a été rapide. C’est pourquoi vous me verrez danser sur le ring. Parce que j’apprécie chaque une seule seconde. J’aime ce que je fais.

“Être dans de grandes émissions comme celle-là me montre ce qui est réalisable à l’avenir.”

Six pieds huit pouces de hauteur, Harris est catégorique, il a les attributs pour aller jusqu’au sommet de la division des poids lourds.

“Mon corps continue de se développer, de grandir et de s’adapter au jeu. Vous avez vu ce que je peux faire maintenant”, a-t-il déclaré. “Imaginez ce que je serai capable de faire dans trois ans. Il s’agit juste de savoir quand pousser et quand ne pas pousser, et de consolider son expérience.

“À la minute, tout en haut, vous avez les meilleurs poids lourds, [Joe] Joyce, Tyson Fury, Anthony Joshua, Dillian Whyte, Deontay Wilder. Cela ne sert à rien que je continue maintenant parce que je ne vais pas combattre l’un d’eux.”

Mais il a ajouté: “Ils n’ont plus que tant d’années. Dans cinq ans, aucun d’entre eux ne boxera plus. Il s’agit de s’assurer qu’au moment où ces gars seront partis, je serai dans la meilleure position possible pour diriger la meute, prenez le contrôle de la division.”

Image:

Harris célèbre à Manchester (Photo : Lawrence Lustig/BOXXER)





Il y a d’autres prospects poids lourds qui suivront le même chemin, qui pourraient rencontrer Harris sur toute la ligne.

“Contre les perspectives maintenant, il n’y a personne que j’aurais peur de combattre”, a déclaré Harris.

“Je pense qu’un combat avec Frazer Clarke sera toujours excitant. En raison de son pedigree amateur, cela excitera les gens et à cause de ma bobine à élimination directe, cela ne pourra qu’augmenter l’excitation.

“En ce moment, lui et moi en sommes tous les deux à nos tout premiers stades de développement. Il a neuf ans de plus que moi et les gens parlent d’une bagarre entre nous deux. Je n’ai même pas encore fini de grandir.”

Il sait cependant que la phase de développement de la carrière d’un poids lourd est cruciale.

“Avoir la capacité de frapper fort, être capable d’assommer quelqu’un d’un seul coup – c’est un cadeau, mais cela peut aussi être une malédiction”, a déclaré Harris.

“Parce que je peux frapper si fort, il est facile de négliger la boxe. Mes compétences sont quelque chose sur lesquelles je travaille fréquemment pour m’assurer que je suis le combattant complet que je dois être, le moment venu.”