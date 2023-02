Matty Cash explique comment se défendre face à Kylian Mbappe : “il n’est pas plus rapide que moi”

Matty Cash a plaisanté en disant qu’il était plus rapide que Kylian Mbappe, après avoir affronté la star du PSG l’année dernière.

L’arrière droit d’Aston Villa s’est aligné contre Mbappe pour la Pologne lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar et s’est retrouvé avec le maillot de la star. Lorsqu’il a parlé de la façon de se défendre contre Mbappe, cependant, il a plaisanté en disant qu’il pourrait le battre dans une course à pied, après avoir pris le dessus dans quelques tête-à-tête.

Toujours fidèle à ses collègues également, Cash a mentionné que le meilleur gardien de but du monde en ce moment devrait être Emi Martinez, qui a finalement remporté la Coupe du monde avec l’Argentine. Une touche de classe, ça.

Matty Cash dit que Kylian Mbappe était un plus gros test que Lionel Messi

“Quelques jours avant le match contre la France, nous avons regardé des vidéos de lui et il était foudroyant”, a déclaré Cash LadBible (s’ouvre dans un nouvel onglet).

“[On] le jour du match, je me suis juste assis dans ma chambre et j’ai regardé des clips de lui. En quelque sorte, comment vais-je l’arrêter, vraiment. Et nous avons eu une bonne bataille, je pense. Un contre un, je pense qu’il y a eu quelques fois où il m’a en quelque sorte contourné, puis quelques fois où je l’ai gagné.

Kylian Mbappé a remporté le Soulier d’or de la Coupe du monde (Crédit image : Getty)

“Nous avons également eu quelques courses en tête-à-tête. Il n’est pas plus rapide que moi. Non, je plaisante. Est-ce que c’est ça avec lui? Est-ce le rythme? Il est foudroyant. Comme, tu sais, évidemment c’est un footballeur fantastique avec un œil brillant pour le but, et tellement d’attributs. Ouais. Mais si c’est une chose de votre point de vue. Le rythme.

“Mbappe ou Messi, qui était un défi plus difficile? Eh bien, Messi était de l’autre côté du terrain, donc je dirais sur Mbappe. Ouais. Je pense que la qualité de Messi parle d’elle-même. Sa façon de passer, la façon dont il contrôle le ballon , c’est évidemment, je n’ai pas besoin de m’asseoir ici et d’expliquer Messi. Mais je pense que pour moi, Mbappé a été le test le plus difficile, oui.

“Diriez-vous que Lionel Messi est le GOAT? Ouais, je pense que oui. Ouais. Je pense … C’est difficile, n’est-ce pas? Parce que, comme, eux deux, lui et Ronaldo, l’ont fait au sommet pendant des années et des années. Il est donc difficile d’en distinguer un. Je pense qu’ils sont tous les deux, ce sont tous les deux des GOAT.

Matty Cash dit qu’Emi Martinez est la meilleure au monde en ce moment (Crédit image : Marc Atkins/Getty Images)

En plus de louer Mbappe et Messi, Cash estime qu’Emi Martinez est actuellement le meilleur gardien de but du monde.

“Certainement l’un des meilleurs gardiens de but du monde en ce moment”, a-t-il déclaré. “Je dirais qu’il est probablement [the best]. Je pense qu’il l’est, n’est-ce pas ? Il vient de gagner la coupe du monde. Fondamentalement, je ne les ai pas gagnés, mais il est évidemment [had a] un impact majeur, majeur sur leur victoire en Coupe du monde. Je pense qu’il est parmi les meilleurs au monde.”