Mattress Mack dit à Patrick Mahomes: « Tu m’as coûté beaucoup d’argent »

Patrick Mahomes a coûté beaucoup d’argent à ceux qui ont parié contre lui au fil des ans.

Mais personne n’a peut-être perdu plus d’argent à cause du succès de Mahomes et des Chiefs de Kansas City que Jim « Mattress Mack » McIngvale. Le célèbre parieur sportif a misé 1 million de dollars sur les Houston Texans et les Tennessee Titans pour battre les Chiefs lors des séries éliminatoires de 2019. Ces paris n’ont pas abouti, mais McIngvale a triplé sur sa position contre les Chiefs, pariant 1 million de dollars sur les 49ers de San Francisco pour remporter le Super Bowl LIV.

Les Chiefs ont fini par vaincre les 49ers et McIngvale a fini par perdre 3 millions de dollars aux mains de Mahomes en quelques semaines seulement.

Ainsi, lorsque Mahomes a pris le tapis rouge au Kentucky Derby samedi, McIngvale avait quelque chose qu’il voulait lui dire.

« Vous m’avez coûté des millions en pariant contre vous », a déclaré McIngvale en serrant la main de Mahomes alors que le quart-arrière des Chiefs était présent à l’événement pour faire l’annonce de « Riders Up ».

Mahomes s’est réjoui de l’admission de McIngvale.

« J’apprécie », a déclaré Mahomes en riant. « Désolé pour celui-là. Tu dois être avec moi la prochaine fois. »

McIngvale a en fait pu profiter d’une perte de Mahomes un an après ses trois paris perdants de 1 million de dollars. McIngvale a parié 3,46 millions de dollars sur les Buccaneers de Tampa Bay pour battre Mahomes et les Chiefs au Super Bowl LV. Les Buccaneers ont remporté son pari à McIngvale, lui rapportant 2,75 millions de dollars.

On ne sait pas si McIngvale a fait des paris sur le Super Bowl LVII, que les Chiefs ont remporté contre les Eagles de Philadelphie.

