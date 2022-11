Mattia Binotto: Le pilote Ferrari Charles Leclerc dit que les spéculations sur l’avenir du directeur de l’équipe ne sont “pas bonnes”

Charles Leclerc a répondu aux rumeurs sur l’avenir du directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto

Charles Leclerc a admis que les spéculations sur l’avenir de Mattia Binotto avec Ferrari ne sont “pas bonnes” pour l’équipe, mais insiste sur le fait que “la stabilité porte ses fruits” pour le constructeur italien.

Ferrari a publié mardi un communiqué rejetant les informations affirmant que le directeur de l’équipe Binotto serait limogé et remplacé par son homologue d’Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, comme “totalement sans fondement”.

La position de Binotto a fait l’objet d’un examen minutieux après la décevante seconde moitié de la saison 2022 de Ferrari, qui a vu l’équipe et Leclerc se retirer de la course au titre, et les a même laissés au risque de perdre la deuxième place du championnat des constructeurs face à Mercedes.

“C’est une grande déclaration qui a été faite par les médias, mais encore une fois, ce ne sont que des rumeurs”, a déclaré Leclerc jeudi avant la finale de la saison à Abu Dhabi son week-end.

“Mais aussi pour l’équipe en elle-même, ce n’est pas génial de lire ces choses. Je pense donc que c’est bien que l’équipe ait purgé l’air, et j’espère que nous pourrons nous concentrer à 100% sur ce week-end dernier.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Craig Slater rapporte que l’avenir de Mattia Binotto en tant que directeur de l’équipe Ferrari est incertain au milieu des rumeurs selon lesquelles il sera remplacé l’année prochaine. Craig Slater rapporte que l’avenir de Mattia Binotto en tant que directeur de l’équipe Ferrari est incertain au milieu des rumeurs selon lesquelles il sera remplacé l’année prochaine.

Binotto occupe ce poste depuis le début de la saison 2019, après avoir été responsable des moteurs puis directeur technique.

Après une saison 2020 extrêmement décevante au cours de laquelle l’équipe a terminé sixième du championnat des constructeurs, scellant son plus bas résultat depuis 1980, l’accent s’est tourné vers le développement d’une voiture qui serait en mesure de revenir à la course au titre selon les nouvelles règles de conception radicales de 2022.

Ferrari semble avoir atteint cet objectif lorsque Charles Leclerc a remporté deux des trois premières courses de la saison, mais n’a ajouté que deux autres victoires en 18 manches depuis lors, avec un mélange de mauvaise fiabilité, de mauvaises décisions stratégiques et occasionnellement. erreur de pilote tous facteurs.

Leclerc a ajouté: “Je pense que la stabilité porte ses fruits. Nous avons montré ces dernières années que nous nous améliorons. Il y a une autre étape que nous devons faire, mais nous y travaillons et je suis sûr que nous y parviendrons ce.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jetez un œil aux plus grandes erreurs stratégiques de Ferrari de la saison 2022 de F1. Jetez un œil aux plus grandes erreurs stratégiques de Ferrari de la saison 2022 de F1.

“Il y a toujours des rumeurs autour de la F1 et surtout autour de Ferrari, et cela ne change pas. Évidemment, quand nous arrivons à la fin de la saison, il y a toujours des voix autour de nous.

“Mais je pense qu’en tant qu’équipe, nous devons vraiment nous concentrer sur notre travail en piste, essayer d’extraire tout ce qui se passe autour de l’équipe.

“Les gens ont tendance à oublier l’ampleur du pas que nous avons fait de l’année dernière à cette année. Il y a certainement une autre étape que nous devons faire, mais je suis sûr que nous le ferons tous ensemble, en commençant par cette course, espérons-le, pour terminer en beauté cette saison.

“A part ça, il n’y a rien de plus à dire, je ne pense pas qu’il faille accorder trop d’attention aux rumeurs.”

“Deuxième serait bien après des années difficiles”

Leclerc a également une bataille personnelle entre ses mains ce week-end sur le circuit de Yas Marina alors qu’il tente de sceller la deuxième place du championnat des pilotes.

Le Monégasque entre dans le niveau final aux points avec Sergio Perez de Red Bull, et espère que sa Ferrari aura suffisamment de rythme pour lui permettre de concourir pour les premières places.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Karun Chandhok donne son verdict sur les conséquences du refus de Max Verstappen de laisser passer Sergio Perez à Sao Paulo et sur la situation actuelle entourant le poste de directeur d’équipe chez Ferrari. Karun Chandhok donne son verdict sur les conséquences du refus de Max Verstappen de laisser passer Sergio Perez à Sao Paulo et sur la situation actuelle entourant le poste de directeur d’équipe chez Ferrari.

“Il y a eu un peu de hauts et de bas lors des dernières courses”, a déclaré Leclerc, qui a terminé 10e et 13e lors de ses deux précédentes sorties à Abu Dhabi.

“Le Brésil était bon mais malheureusement, à cause de notre incident au premier tour, il s’agissait de revenir en tête, mais le rythme était là, donc j’espère que nous serons assez forts pour nous battre pour les premières places.

“Évidemment, nous nous battons pour la deuxième place au championnat des pilotes et aussi la deuxième place au championnat des constructeurs, et après avoir traversé deux années très difficiles en 2020 et 2021, ce sera bien de se battre à nouveau au sommet. .

“Même si notre objectif est de nous battre pour le championnat à terme, après ces deux années difficiles, ce serait bien d’être deuxième.”