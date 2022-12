Mattia Binotto : le directeur de l’équipe Ferrari est parti car la deuxième place “ne suffit pas”, déclare Stefano Domenicali

Mattia Binotto a démissionné de son poste de directeur de l’équipe Ferrari

Mattia Binotto a quitté Ferrari car terminer deuxième n’est “pas suffisant” pour l’équipe italienne, selon le chef de la F1 et ancien patron de Ferrari, Stefano Domenicali.

Ferrari a annoncé mardi que le règne de trois ans de Binotto en tant que directeur de l’équipe la plus populaire de Formule 1 prendrait fin après sa démission, à la suite de fortes spéculations selon lesquelles le joueur de 53 ans serait limogé.

Ferrari semblait être en lice pour mettre fin à sa longue attente de titres après un bon début de saison 2022, mais n’a remporté aucune des 11 dernières courses de la campagne au milieu d’une perte de performances, et a terminé loin derrière Red Bull en le championnat des constructeurs.

“Quand vous êtes deuxième avec Ferrari, c’est quelque chose qui ne suffit pas”, a déclaré Domenicali à Sky Sports News.

“Je ne veux pas entrer dans la dynamique de l’équipe, c’est sûr que je veux lui souhaiter le meilleur pour son avenir.”

Le journaliste de Sky Sports News, Craig Slater, évalue qui pourrait remplacer le directeur de l'équipe Ferrari, Mattia Binotto, qui quittera l'équipe à la fin de l'année

Binotto quittera ses fonctions le 31 décembre alors que l’équipe prévoit de nommer son remplaçant au début de 2023, et Sky Sports News comprend que Frederic Vassuer, patron de l’Alfa Romeo liée à Ferrari, rejoindra.

Alors que l’équipe italienne n’avait finalement pas le rythme pour rivaliser avec Red Bull, la combinaison de problèmes de fiabilité et d’erreurs de stratégie répétées a mis Binotto sous pression, avec des rumeurs faisant surface avant la finale de la saison à Abu Dhabi selon lesquelles il serait renvoyé.

À l’époque, Ferrari a déclaré que les informations selon lesquelles Binotto serait limogé étaient “totalement sans fondement”, mais moins de deux semaines après ce démenti, l’équipe a publié un communiqué confirmant son départ.

“J’étais dans la même situation ou position il y a de nombreuses années et je lui souhaite de rester concentré et de croire en lui”, a déclaré Domenicali, qui a été directeur de l’équipe Ferrari de 2008 à 2014.

Avec la démission de Mattia Binotto en tant que directeur de l'équipe Ferrari, jetez un œil à certaines des plus grandes erreurs stratégiques de son équipe de la saison 2022 de F1

“Et bien sûr, d’un autre côté, j’espère que Ferrari trouvera la bonne solution pour rester sur la bonne voie car ils ont fait un gros redressement par rapport à ce qu’ils étaient il y a deux ans.

“Nous avons besoin de Ferrari pour être compétitif et nous avons besoin d’avoir une bonne équipe, une équipe forte, des pilotes forts pour se battre contre les autres, c’est vraiment le souhait que j’espère.”

Domenicali, qui vient de terminer sa deuxième saison en tant que directeur général de la F1, se dit optimiste quant à la possibilité pour Ferrari de participer à une compétition à trois pour le titre avec Red Bull et Mercedes la saison prochaine.

“Eh bien, c’est le rêve”, a déclaré Domenicali. “Ce n’est pas un rêve, c’est plus qu’un rêve, je pense que ça va arriver.

Naomi Schiff dit que le mécontentement présumé de Charles Leclerc envers Mattia Binotto n'aurait pas joué un rôle dans le départ du directeur de l'équipe de Ferrari

“Je suis sûr qu’il y aura plus d’équipes pour se battre pour la première place et aussi pour d’autres positions.

“Le but et l’espoir est d’avoir la dernière course avec le bon combat, le bon combat sportif et toutes les conditions sont là.

“Je suis presque sûr que tout le monde attend la première course à Bahreïn.”

Hakkinen doute de l’impact de Leclerc sur le départ de Binotto

L’ancien champion du monde Mika Hakkinen dit douter qu’un conflit personnel entre le pilote Ferrari Charles Leclerc et Binotto ait conduit au départ de ce dernier.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles Leclerc, qui semblait être en lice pour le championnat au début de la saison avant que son défi à Max Verstappen ne s’estompe, voulait que Binotto parte.

Mika Hakkinen doute que Charles Leclerc ait joué un rôle dans le départ de Mattia Binotto de Ferrari

Cependant, Hakkinen, qui a remporté ses championnats du monde en 1998 et 1999, dit que respecter le travail de quelqu’un est bien plus important que de s’entendre avec lui.

“Je ne sais pas à ce sujet”, a déclaré Hakkinen Sky Sports Nouvelles. “J’ai toujours pensé que lorsque je courais, ce n’est pas une question de savoir si vous aimez quelqu’un, c’est une question de savoir à quel point il est bon, à quel point il est engagé, à quel point il est intelligent, à quel point il est intelligent – c’est ce qui compte.

“Peu importe que vous les aimiez ou non. Cela n’interfère pas avec votre succès.

“Vous devez travailler en équipe, vous devez respecter le talent des gens, leurs connaissances, leur engagement dans le sport, donc je doute que ce soit une histoire vraie.

Hakkinen dit que les règlements du sport donneront la possibilité à d'autres pilotes de défier Max Verstappen en 2023

“C’est très triste, je pense qu’il (Binotto) est une grande personnalité, un gars formidable.

“La Formule 1 est un sport très compliqué, il faut trois, quatre personnes extrêmement talentueuses pour diriger l’équipe, pour réussir. Ce n’est pas seulement un homme ou une femme qui peut diriger l’équipe.

“Cela nécessite un certain nombre d’individus – des personnages différents, des talents différents pour pouvoir ajouter et contribuer au succès de l’équipe.”