Mattia Binotto: Ferrari nie que le directeur de l’équipe sera limogé et remplacé par Fred Vasseur

Mattia Binotto, directeur de l’équipe Ferrari

Selon Ferrari, les rapports affirmant que le directeur de l’équipe Mattia Binotto sera limogé sont “totalement sans fondement”, suite à des spéculations dans les médias italiens selon lesquelles Frédéric Vasseur d’Alfa Romeo serait désigné comme remplaçant.

L’équipe italienne semblait en lice pour mettre fin à sa longue attente de titres après un bon début de saison, mais elle n’a pas réussi à gagner une course depuis juillet et risque de perdre la deuxième place du championnat des constructeurs face à Mercedes lors de la finale. course de la saison à Abu Dhabi ce week-end.

Ferrari a souffert d’une perte de performance – par rapport à Mercedes et aux champions des constructeurs Red Bull – au cours de la seconde moitié de la saison, mais toute leur campagne a été minée par un manque de fiabilité et des erreurs de stratégie.

Par conséquent, des questions ont été posées sur l’avenir de Binotto avec l’équipe, et après qu’il n’était pas présent lors des deux courses précédentes au Mexique et au Brésil, un rapport de La Gazzetta dello Sport a affirmé que le directeur général de Ferrari, John Elkann, avait décidé qu’un changement était nécessaire.

Cependant, l’équipe a fermement démenti ces rumeurs, déclarant dans un communiqué mardi : “En ce qui concerne les spéculations dans certains médias concernant la position de Mattia Binotto, directeur de l’équipe Scuderia Ferrari, Ferrari déclare que ces rumeurs sont totalement sans fondement.”

Jetez un œil à certaines des plus grandes erreurs stratégiques de Ferrari de la saison 2022 de F1.

Binotto occupe ce poste depuis le début de la saison 2019, après avoir été responsable des moteurs puis directeur technique.

Après une saison 2020 extrêmement décevante au cours de laquelle l’équipe a terminé sixième du championnat des constructeurs, scellant son plus bas résultat depuis 1980, l’accent s’est tourné vers le développement d’une voiture qui serait en mesure de revenir à la course au titre selon les nouvelles règles de conception radicales de 2022.

Ferrari semble avoir atteint cet objectif lorsque Charles Leclerc a remporté deux des trois premières courses de la saison, mais n’a ajouté que deux autres victoires en 18 manches depuis lors, avec un mélange de mauvaise fiabilité, de mauvaises décisions stratégiques et occasionnellement. erreur de pilote tous facteurs.

Frédéric Vasseur, directeur de l’équipe Alfa Romeo, avec son homologue Ferrari, Mattia Binotto

Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport avant la course à domicile de Ferrari à Monza en septembre, Elkann a déclaré qu’il avait “une grande confiance” en Binotto, mais a insisté sur le fait que tous les éléments de la performance de l’équipe devaient être améliorés.

Ferrari n’a pas réussi à gagner depuis lors, avec Max Verstappen et Red Bull dominant pour sceller le titre des pilotes et des constructeurs, tandis que la récente amélioration de Mercedes, qui a été ponctuée par George Russell, son coéquipier à domicile Lewis Hamilton pour un un- deux au Brésil, quitteront l’équipe italienne en 2023 comme troisièmes favoris de nombreux spectateurs.

Vasseur, qui est directeur d’équipe depuis 2017 chez Alfa Romeo (anciennement Sauber), qui a utilisé des moteurs Ferrari tout au long de cette période.

Le Français de 54 ans était auparavant responsable de Renault (aujourd’hui Alpine), avant de quitter l’équipe en 2016.