Mattia Binotto démissionne de son poste de directeur de l’équipe Ferrari après l’échec de sa candidature au titre de Formule 1 2022

Mattia Binotto a démissionné de son poste de directeur de l’équipe Ferrari.

L’équipe italienne semblait être en lice pour mettre fin à sa longue attente de titres après un bon début de saison 2022, mais n’a remporté aucune des 11 dernières courses de la campagne au milieu d’une perte de performance, et a terminé loin derrière Red Taureau au championnat des constructeurs.

Alors que Ferrari n’avait finalement pas le rythme pour rivaliser avec Red Bull, la combinaison de problèmes de fiabilité et d’erreurs de stratégie répétées a mis Binotto sous pression, avec des rumeurs faisant surface avant la finale de la saison à Abu Dhabi selon lesquelles il serait renvoyé.

À l’époque, Ferrari a déclaré que les informations selon lesquelles Binotto serait limogé étaient “totalement sans fondement”, mais moins de deux semaines après ce démenti, l’équipe a publié une déclaration confirmant le départ du joueur de 53 ans.

Binotto quittera ses fonctions le 31 décembre, mettant fin à un règne de trois ans à la tête de l’écurie la plus célèbre de Formule 1, ainsi qu’à une carrière de 28 ans au total ayant gravi les échelons.

“Avec le regret que cela entraîne, j’ai décidé de conclure ma collaboration avec Ferrari”, a déclaré Binotto, qui avait précédemment insisté sur le fait qu’il resterait pour 2023.

« Je quitte une entreprise que j’aime, dont je fais partie depuis 28 ans, avec la sérénité qui vient de la conviction que j’ai tout mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés.

“Je laisse une équipe unie et en pleine croissance. Une équipe solide, prête, j’en suis sûr, à atteindre les objectifs les plus élevés, à qui je souhaite le meilleur pour l’avenir. Je pense qu’il est juste de franchir ce pas en ce moment car difficile que cette décision ait été pour moi.

“Je tiens à remercier toutes les personnes de la Gestione Sportiva qui ont partagé avec moi ce parcours, fait de difficultés mais aussi de grande satisfaction.”

Le PDG de Ferrrai, Benedetto Vigna, a ajouté : “Je tiens à remercier Mattia pour ses nombreuses et formidables contributions au cours des 28 années passées chez Ferrari et en particulier pour avoir ramené l’équipe à une position compétitive au cours de l’année écoulée.

“En conséquence, nous sommes en position de force pour renouveler notre défi, surtout pour nos incroyables fans du monde entier, pour remporter le prix ultime du sport automobile. Tout le monde ici à la Scuderia et dans la communauté Ferrari au sens large souhaite bonne chance à Mattia pour le avenir.”

