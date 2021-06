Matthijs de Ligt espère récupérer à temps pour jouer lors de l’ouverture de l’Euro 2020 des Pays-Bas

Le défenseur néerlandais Matthijs de Ligt estime qu’il a 50-50 chances de surmonter une blessure à l’aine et d’être en forme pour le premier Euro 2020 de son équipe contre l’Ukraine à Amsterdam dimanche.

De Ligt a repris l’entraînement complet pour la première fois jeudi depuis sa blessure samedi dernier au camp d’entraînement néerlandais au Portugal.

« Nous verrons ce que je ressens le jour même », a-t-il déclaré aux journalistes, « mais dimanche est définitivement mon objectif ».

Le joueur de 21 ans est considéré comme l’un des espoirs les plus excitants du Championnat d’Europe et sa participation au match du Groupe C dimanche renforcerait les Néerlandais, dont la défense est déjà dépourvue du gardien de premier choix Jasper Cillessen et du capitaine Virgil van Dijk.

« C’est 50-50, mais je me sens bien. Disons que 60% de chances que je le fasse », a déclaré De Ligt, augmentant rapidement les chances.

Être inséré à la dernière minute ne serait pas un problème, a-t-il ajouté. « J’ai joué les 15 derniers matchs de la saison de Serie A avec la Juventus, donc j’ai quand même un rythme de match.

« Il s’agit de la douleur que je ressens en ce moment. Il a déjà tellement diminué. »

Jurrien Timber, qui a remporté sa première sélection contre l’Ecosse la semaine dernière, est le remplaçant possible de De Ligt si l’entraîneur Frank de Boer part avec trois défenseurs centraux contre l’Ukraine, comme prévu.

« Je l’ai souvent vu jouer à l’Ajax », a déclaré De Ligt à propos de Timber, 19 ans, un autre membre de la chaîne de production de l’Ajax Amsterdam. « C’était souvent dans une défense à quatre, en tant que défenseur central droit ou en tant que défenseur central On pouvait déjà y voir que sa base technique est bonne.

« Vous le voyez aussi dans les matchs. Il est calme avec le ballon et recherche les bonnes solutions footballistiques. Il tient également bon. Il a fait un excellent travail lors des deux derniers matches. Il a montré au sélectionneur national qu’il pouvait jouer à ce niveau. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici