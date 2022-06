Matthijs de Ligt: Chelsea intéressé par le défenseur de la Juventus | Nouvelles du football

Chelsea s’intéresse au défenseur central de la Juventus Matthijs de Ligt, rapporte Ciel en Italie.

Le défenseur néerlandais de 22 ans a une clause de libération de 103 millions de livres sterling (120 millions d’euros) dans son contrat avec la Juventus, qui doit expirer en 2024, et le club n’acceptera que des offres proches de cette marque.

Les chefs de club de la Juventus ont rencontré jeudi l’agent de De Ligt, Rafaela Pimenta, principalement pour parler du retour potentiel de Paul Pogba à Turin.

Chelsea cherche des renforts défensifs dans ce mercato, après avoir vu Antonio Rudiger et Andreas Christensen partir à l’expiration de leurs contrats.

La Juventus a accepté de payer une redevance initiale de 75 millions d’euros (67,8 millions de livres sterling) sur cinq exercices à l’Ajax pour De Ligt en 2019, faisant de lui le défenseur le plus cher de l’histoire de l’élite italienne.

De Ligt en action pour les Pays-Bas contre le Pays de Galles dans la Ligue des Nations





De Ligt – le plus jeune capitaine de l’Ajax – a mené le club d’Eredivisie à un doublé en championnat et en coupe cette année-là, tout en les emmenant en demi-finale de la Ligue des champions au cours de laquelle ils ont perdu contre Tottenham dans les dernières secondes à Amsterdam.

Il a joué 87 fois pour la Juve en Serie A, remportant la division en 2019/20 bien qu’ils n’aient pas dépassé la Ligue des champions les 16 derniers.

« L’accord avec Lukaku signifie que Chelsea peut appuyer sur le jeu pour les entrées »

Le journaliste en chef de Sky Sports News, Kaveh Solhekol :

« L’affaire sera conclue et Lukaku obtient également son souhait. Il revient à l’Inter Milan. De toute évidence, Chelsea a payé 97,5 millions de livres sterling pour lui et le déménagement n’a pas fonctionné. L’Inter paie des frais de prêt de 7 millions de livres sterling et il prend également une réduction de salaire d’environ 35% pour retourner à l’Inter car c’est ce qu’il veut faire.

« C’est une bonne nouvelle pour Chelsea que cette situation ait été réglée car ils peuvent vraiment maintenant appuyer sur le jeu lorsqu’il s’agit de signer des joueurs. Nous savons qu’ils veulent signer un défenseur central parce que Andreas Christensen et Antonio Rüdiger ont quitté.

L’ancien milieu de terrain de Tottenham Jamie O’Hara donne son avis sur les dernières nouvelles sur les transferts, y compris les mouvements potentiels pour Romelu Lukaku, Raheem Sterling et Gabriel Jesus



« Sky Italy nous dit qu’ils sont très intéressés par la signature du défenseur central de la Juventus Matthijs de Ligt. Sa situation est un peu compliquée car il lui reste encore deux ans de contrat mais Chelsea aimerait le signer. Il a une clause de libération d’environ 120 millions d’euros – il n’y a aucun moyen que Chelsea paie ce genre d’argent pour lui.

« Un autre défenseur qui les intéresse est Jules Koundé à Séville. Ils essaient de le signer depuis très longtemps – je ne serais pas surpris s’il y avait des développements majeurs sur ce front. Ils s’intéressent à Richarlison, Raphinhal’objectif à long terme Déclan Riz qui serait très difficile à signer mais maintenant que Lukaku a été réglé, attendez-vous à voir beaucoup d’accords conclus par Chelsea. »

Matchs de Chelsea: Everton de Lampard en premier, puis les Spurs

Chelsea lance sa saison 2022/23 avec un voyage à Everton de Frank Lampard en direct Sports du ciel avant d’accueillir les rivaux londoniens des Spurs lors de leur premier match à domicile.

L’équipe de Thomas Tuchel affrontera une réunion avec la légende du Blues Lampard à Goodison Park le 6 août, coup d’envoi à 17h30, avant que Tottenham ne visite Stamford Bridge une semaine plus tard.

Chelsea accueillera Liverpool dans l’ouest de Londres le 17 septembre, Manchester United le 22 octobre et Arsenal le 5 novembre.

Leur dernier match avant la pause d’un mois pour la Coupe du monde est à Newcastle, et ils poursuivent leur campagne le lendemain de Noël contre le nouveau promu Bournemouth.

Chelsea se rendra à Tottenham le 25 février et à Arsenal le 29 avril, ce dernier marquant le début d’un pare-chocs des cinq derniers matchs, dont Manchester City à l’extérieur l’avant-dernier week-end de la saison et Newcastle à domicile le dernier jour.

