Matthieu Pavon entre dans l’histoire du PGA Tour au Farmers Insurance Open

Lorsque la balle de Matthieu Pavon s’est arrêtée dans le rebord du bunker du fairway au 72e trou du Farmers Insurance Open, un sentiment de panique accablant s’est abattu sur sa France natale.

Cette frayeur n’a fait qu’augmenter après qu’il ait frappé son deuxième tir de la lèvre au 18.

Sa balle s’est ensuite arrêtée dans une zone épaisse, profonde et noueuse à gauche du fairway.

S’accrochant à une avance d’un coup, Pavon a fait face à un troisième difficile. Il lui fallait contrôler la sortie du rough et, à tout le moins, dégager le fameux étang avant le green. Les problèmes se cachaient partout.

Ensuite, le Français a réussi un tir incroyable, le frappant de près et se donnant une chance de gagner.

«Je sais que j’avais l’énergie nécessaire pour soulever cette balle sur le green», a déclaré Pavon à propos de son tir.

« J’ai en quelque sorte visé le milieu du green sachant que la face se fermerait un peu parce qu’elle est assez profonde et épaisse. Cette balle est sortie comme un papillon, et elle a vraiment alimenté la pente du green et m’a laissé un neuf pieds ou quelque chose comme ça.

Pavon a ensuite drainé le putt pour la victoire.

“Je ne sais pas pour vous, mais Carnoustie ’99 était dans mon esprit à cause de ce plan”, a déclaré le diffuseur CBS Jim Nantz après le troisième de Pavon.

Mais contrairement à Jean van de Velde, Pavon est devenu le premier vainqueur français du PGA Tour, terminant le tournoi à 13 sous la normale.

“Je n’arrive toujours pas à y croire”, a déclaré Pavon par la suite.

« Je pense que c’est historique pour le golf français. Nous avons Céline Boutier, la joueuse française de la LPGA qui a remporté Evian l’année dernière, ce qui est une performance encore plus grande. C’est important pour nous en tant que pays. J’espère que cela inspirera beaucoup de gens car venant d’un joueur amateur qui a terminé 800e mondial à un vainqueur du PGA Tour, c’est assez énorme.

Pavon a envisagé de s’éloigner complètement du jeu il y a dix ans, alors qu’il était encore amateur.

Il a eu des « yips », comme il l’a expliqué. Mais plus tard, il a découvert une technique, a travaillé dur et s’est frayé un chemin à travers des mini-tournées européennes. Il a finalement atteint le DP World Tour et a remporté l’Acciona Open de España l’automne dernier.

Cette victoire a permis à Pavon de grimper dans le classement de la Race to Dubai et, finalement, il a reçu suffisamment de points pour se qualifier pour le PGA Tour.

Mais dans un étrange coup du sort, ces « yips » ont levé leur vilaine tête le 17e samedi, par 4.

À ce moment-là, Pavon avait une avance de deux coups avec deux trous à jouer. Il a trouvé le green en toute sécurité grâce à son approche, mais a procédé à un triple putt. Il a raté un putt normal d’un mètre.

Cela a réduit son avance à un seul sur Nicolai Højgaard, qui jouait aux côtés de Pavon dans le groupe final.

“Vous voulez évidemment sortir vainqueur”, a déclaré Højgaard, qui s’est envolé pour la Californie du Sud directement depuis Dubaï plus tôt dans la semaine, après sa ronde de samedi.

« Nous étions tous en train de briser notre cœur. [Pavon] a fait de bons hauts et bas sur les neuf derniers et m’a donné une chance sur le 17, mais ensuite il a fait de la magie sur le 18, ce qu’il faut faire si on veut gagner. J’ai fait de mon mieux pour lui mettre un peu de pression aujourd’hui, mais il m’en a mis un. Ouais, content pour lui.

Le jeune Danois, qui a représenté l’Europe à la Ryder Cup 2023, a fait preuve d’une classe remarquable lors de la défaite.

Mais il a raté Pavon, qui a marqué une histoire remarquable à Torrey Pines.

“Je ne remercierai jamais assez le PGA Tour de nous avoir donné l’opportunité de venir d’Europe et de concourir ici en Amérique contre les meilleurs joueurs du monde”, a ajouté Pavon.

« Cela a toujours été un rêve pour moi. J’ai finalement eu une chance et je l’ai prise. C’est un rêve devenu réalité, et c’est un peu difficile à croire.

