Un « super fan » de Matthew Wright a reçu une ordonnance restrictive après avoir admis avoir traqué la star et sa femme pendant six mois.

Michelle Ranicar, 53 ans, a admis qu’un chef d’accusation de harcèlement criminel avait provoqué une grave inquiétude ou de la détresse entre novembre et mai 2018 à Wood Green Crown Court en octobre.

Membre du public régulier de The Wright Stuff, Ranicar s’est décrite comme une « super-fan » de la star dans une interview en 2016.

Un tribunal a appris comment Ranicar avait suivi Wright chez lui après avoir quitté le studio de Channel 5 où il travaillait auparavant et lui avait envoyé des messages sur les réseaux sociaux.













(Image: ITV)



Selon les accusations, Ranicar a harcelé Wright – qui travaillait auparavant pour TalkRadio – et sa femme Amelia, qu’il a épousée en 2010.

Le harcèlement de Ranicar «a eu un effet négatif sur les activités quotidiennes de Matthew et d’Amelia Wright», a déclaré le tribunal, et elle «savait ou aurait dû savoir que sa conduite causerait de l’alarme ou de la détresse».

Apparaissant au tribunal en octobre, Ranica n’a parlé que pour confirmer son nom et son plaidoyer de culpabilité et a été libérée sous caution à condition de ne pas contacter le couple, y compris via les médias sociaux, ou d’assister à leur discours dans le nord-ouest de Londres.