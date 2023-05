Matthew Wilson est mort d’une balle perdue « monstre de la nature ». La famille espère que son dernier acte aidera à attraper son meurtrier

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Katherine Shepard décrit le tir qui a tué son petit ami Matthew Willson comme un « monstre absolu de la nature ».

La balle unique a parcouru 200 mètres depuis un parc bordé d’arbres à côté de son appartement à Brookhaven, en Géorgie, à travers un espace de 10 centimètres dans la main courante d’une passerelle de cage d’escalier, perçant le mur et la tête de lit de sa chambre avant de frapper Willson à la tête alors qu’il gisait. au lit à côté d’elle.

« Fou, n’est-ce pas ? elle a dit L’indépendant dans une interview depuis sa maison à Athènes, en Géorgie. « Je ne pourrai jamais me faire une idée de la probabilité que cela se produise. »

Willson, un astrophysicien doué qui a grandi en Angleterre, était arrivé aux États-Unis le 14 janvier de l’année dernière pour rendre visite à sa petite amie de longue date depuis trois ans.

Le 16 janvier à 2 heures du matin, le couple était allongé dans son lit chez elle dans les appartements Park on Clairmont sur Buford Highway, dans le nord-est d’Atlanta, lorsqu’ils ont entendu des coups de feu retentir.

Alors que les coups de feu s’intensifiaient, elle a appelé la police.

« Je suis sûr qu’ils ne font que déconner », lui a dit Willson en prenant son téléphone, dans ce qui s’est avéré être ses derniers mots.

Quelques instants après avoir appelé le 911, elle a entendu une explosion à côté de son lit et a remarqué qu’un morceau de mur avait heurté sa jambe. Elle a allumé la lumière pour voir Willson affalé sur le lit, saignant de la tête.

Mme Shepard a tenté d’arrêter le flux de sang de sa tête alors qu’elle attendait l’arrivée d’une ambulance, l’exhortant à « rester avec moi » alors qu’il luttait pour respirer.

Il s’est accroché à la vie assez longtemps pour que sa sœur Kate Easingwood s’envole pour les États-Unis depuis sa maison en Suède, et pour que son cœur, son foie et ses reins soient transplantés à des patients désespérés sur une liste d’attente de donneurs locaux.

Matthew Willson, à droite, avec ses parents Pauline Willson et Robert Easingwood, et sa sœur Kate Easingwood (Avec l’aimable autorisation de Kate Easingwood)

‘Est-ce qu’ils savent même?’

Seize mois après la mort insensée de Willson, la police n’a pas encore identifié de suspects ni trouvé l’arme utilisée.

Mme Easingwood a dit L’indépendant dans une interview en Suède qu’elle ne sait toujours pas si ses assassins sont au courant de sa mort et de l’angoisse qu’ils ont causée.

« Nous voulons évidemment que la personne responsable soit tenue responsable de ce qu’elle a fait, mais aussi qu’elle sache ce qu’elle a fait », a déclaré Mme Easingwood.

« C’est une question qui plane sur nous, savent-ils même qu’ils ont pris la vie de quelqu’un cette nuit-là? »

La famille de Willson a versé cette semaine 10 000 $ (8 000 £) pour des informations menant à ses assassins, en plus des 15 000 $ (12 000 £) offerts par Atlanta Crime Stoppers l’année dernière.

Elle espère que la récompense accrue et la connaissance de l’altruisme de son frère dans la vie et dans la mort pourraient inciter quelqu’un à fournir des informations.

« Quatre Américains vivent aujourd’hui à cause de sa mort », a déclaré Mme Easingwood.

« Peut-être que quelqu’un sait quelque chose, peut-être qu’il pourrait se manifester pour nous aider à obtenir justice pour Matt, mais peut-être que cela peut aussi lui être bénéfique d’avoir une vie meilleure. »

Matthew Willson et sa petite amie Katherine Shepard le jour de son arrivée en Géorgie en janvier 2022 (Fourni)

Mme Shepard a rencontré Willson à la Georgia State University en 2018 alors qu’ils étudiaient tous les deux l’astrophysique, elle en première année et lui en recherche postdoctorale.

Ils se sont liés par un amour partagé de la musique et des visions du monde similaires, et sont rapidement devenus inséparables.

« Nous avions l’habitude de plaisanter en disant que c’était vraiment effrayant à quel point nous étions similaires. C’était comme si nous étions presque la même personne, juste des sexes différents », a-t-elle déclaré. L’indépendant.

La douleur de sa mort s’est à peine dissipée au cours des 16 derniers mois.

«Nous n’avons pas eu de rupture, je n’ai jamais eu cette fermeture et je suis incapable de l’appeler mon ex. J’ai vraiment l’impression qu’une partie de mon cœur est morte avec lui cette nuit-là », a-t-elle déclaré.

Le meurtre de Willson a également envoyé une onde de choc dans le monde très uni de l’astronomie, où il avait travaillé sur le développement de programmes informatiques pour aider les scientifiques à éliminer les effets atmosphériques qui entachent leurs données.

Mme Shepard, astronome, explique que les scientifiques de l’espace essaient souvent d’étudier des planètes et des systèmes solaires lointains « à travers cette brume géante d’air et d’eau ».

« Et cela peut être un vrai problème. C’était ce sur quoi il travaillait depuis un moment et il faisait des progrès significatifs.

Willson se préparait à publier ses recherches sur le développement d’outils logiciels pour l’European Extremely Large Telescope au moment de sa mort.

« Un pionnier dans le domaine de l’imagerie des jeunes planètes »

Ayant grandi dans le bourg historique anglais de Chertsey, dans le Surrey, à 29 kilomètres au sud-ouest du centre de Londres, la fascination de Willson pour les stars a commencé alors qu’il n’était qu’un tout-petit, se souvient Mme Easingwood.

« Il était toujours en train de lire et d’apprendre. Il voulait tout savoir sur tout », a-t-elle déclaré.

Sa fascination d’enfance pour le ciel nocturne l’a conduit à l’astrophysique, une branche de la science qui explore la naissance, la vie et la mort des étoiles.

Katherine Shepard avec son petit ami Matthew Willson, qui a été abattu par balle perdue en Géorgie en janvier 2022 (Avec l’aimable autorisation de Kate Easingwood)

Selon la NASA, la zone cherche à répondre trois grandes questions : comment fonctionne l’univers, comment en sommes-nous arrivés là, et sommes-nous seuls ?

La carrière universitaire de Willson l’a d’abord conduit juste sur la route de sa maison familiale à Royal Holloway, Université de Londres, où il a commencé un diplôme de premier cycle en 2008.

Là, Willson a aidé à concevoir et à construire un télescope de 30 centimètres et dirigeait les étudiants les soirées froides alors qu’ils recherchaient des découvertes célestes, selon une nécrologie dans le Le Bulletin de l’American Astronomical Society .

Après avoir obtenu un Master of Science en 2012, il est entré l’année suivante dans le programme de doctorat de l’Université d’Exeter, où il a développé un équipement spécialisé pour étudier les planètes au-delà du système solaire.

Il est diplômé de l’université à l’été 2017 et a déménagé à Atlanta pour travailler en tant que chercheur postdoctoral au département de physique et d’astronomie de la Georgia State University.

En Géorgie, Willson s’est à nouveau lancé dans ses études, devenant un expert en imagerie haute résolution à partir de télescopes au sol.

La petite amie de Matthew Willson, Katherine Shepard, a publié une photo du couple prise quelques heures avant qu’il ne soit tué par une balle perdue (Fourni)

Sa famille dit qu’il s’est fait des amis partout où il a voyagé. En Géorgie, il a joué au football à cinq et a fréquenté le club officiel des supporters du Liverpool FC à Atlanta.

Lorsque Willson a déménagé en Belgique en 2019 pour occuper un poste post-doctoral à l’Université de Liège, lui et Mme Shepard ont continué à envoyer des SMS tous les jours et à Skype plusieurs fois par semaine.

« S’il y avait un jour où nous n’envoyions pas de SMS, vous savez, l’un de nous tirerait sur l’autre une bonne nuit, ou un message je t’aime », a-t-elle déclaré. L’indépendant.

Lors d’un mémorial universitaire après sa mort, chacun des superviseurs de Willson a lu un éloge funèbre pour lui, rendant hommage à sa gentillesse et à son sens aigu de la recherche.

« Il restera dans les mémoires comme un pionnier et un explorateur dans le domaine de l’imagerie des jeunes planètes », une nécrologie dans le Société astronomique américaine lire.

Mme Easingwood a déclaré que ce n’est qu’après la mort de son frère qu’elle a pleinement compris l’estime dans laquelle il était tenu par ses pairs.

« C’était une personne merveilleuse et altruiste qui avait devant lui une brillante carrière qui lui a été enlevée. »

« Cela ne semble en aucun cas sain d’esprit »

Mme Easingwood se souvient d’avoir eu des appréhensions face au déménagement de son frère aux États-Unis. Elle a dit L’indépendant elle a trouvé la culture des armes à feu «terrifiante» et complètement étrangère à leur enfance anglaise idyllique.

Lorsqu’elle s’est rendue aux États-Unis après que son frère a été abattu, elle a dit qu’elle s’était immédiatement sentie en danger et qu’elle n’avait pas l’intention de revenir.

« Vous entendez parler de fusillades aux États-Unis, vous savez qu’il y a un problème d’armes à feu, mais vous ne vous attendez pas à ce que Matt se produise. Cela vous enlève votre sentiment de sécurité et je ne l’ai pas encore récupéré.

« Notre impression d’ici est que c’est hors de contrôle. Quand on regarde les statistiques, il n’y a pas d’autre moyen de le décrire.

« La façon dont les États-Unis s’y prennent ne semble en aucun cas sensée. Que des enfants de maternelle fassent des exercices et qu’on leur apprenne à faire le mort par terre, c’est de la folie, n’est-ce pas ? »

Matthew Willson, qui a été abattu à Brookhaven, en Géorgie, en 2022, avec son neveu Tyko, qui n’avait que quatre mois à sa mort (Avec l’aimable autorisation de Kate Easingwood)

En Suède, la mort de 60 personnes à la violence armée en 2022 suscité un bilan national.

En 2021, la dernière année où des statistiques complètes sont disponibles, 48 ​​830 personnes sont décédées des suites de blessures liées à une arme à feu aux États-Unis, D’après le CDC .

Les parents de Willson, Pauline Willson et Robert Easingwood, n’ont pas pu faire le voyage aux États-Unis pour le voir une dernière fois car sa mère était atteinte d’un cancer. Elle est décédée il y a quelques semaines à la fin du mois de mars.

« Au cours de ses dernières semaines, elle souffrait beaucoup du cancer, mais l’absence de son fils était presque plus consommatrice pour elle que la douleur physique réelle qu’elle ressentait », a déclaré Mme Easingwood. L’indépendant.

Mme Easingwood, doctorante en biologie moléculaire, est en congé de maladie de longue durée depuis le décès de son frère.

Elle dit que les jalons avec son fils Tyko, qui avait quatre mois lorsque Willson a été tué, ont été difficiles à célébrer. Elle est enceinte de six mois de son deuxième enfant, une autre couche de tristesse autour de l’absence de son frère.

« On a l’impression que plus on s’éloigne de l’événement, plus on s’éloigne d’un monde dans lequel il existait », a-t-elle déclaré.

Mme Shepard a déclaré que son point de vue sur les armes à feu avait radicalement changé depuis la mort de Willson. Sa famille les avait toujours possédés pour se défendre, mais maintenant elle les méprise.

« Je souhaite que d’une manière ou d’une autre nous puissions simplement nous débarrasser de toutes les armes à feu dans ce pays », a-t-elle déclaré.

« Je ne pense pas que quelque chose de positif se produira avec le contrôle des armes à feu dans ce pays jusqu’à ce que des événements horribles convainquent la majorité du parti qui soutient principalement le droit de porter les armes pour agir. »

Elle aimerait que le public américain sache l’impact qu’un seul acte de violence insensé a eu sur tant de gens.

«Celui qui a fait cela était tellement absorbé par son propre monde qu’il a complètement détruit cette vie et affecté tant d’autres vies.

« Nous sommes toujours là et nous luttons toujours avec ça, un an et demi plus tard. »

La famille de Matthew Willson, 31 ans, a avancé 10 000 $ pour augmenter la récompense pour les informations menant à une arrestation dans sa mort à 25 000 $ (Avec l’aimable autorisation de Kate Easingwood)

Le sergent Kessel a dit L’indépendant dans une interview que leurs efforts pour retrouver les tueurs n’avaient jusqu’à présent pas permis de trouver de pistes concrètes.

Ainsi, l’année dernière, la division des enquêtes criminelles du département a commencé à envoyer toutes les douilles récupérées sur les scènes de crime à proximité au réseau national intégré d’information balistique du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs dans l’espoir que cela conduirait à une percée dans l’enquête.

Là, les échantillons sont comparés à la base de données géante du réseau de 5,7 millions d’éléments de preuve balistique dans l’espoir de trouver une correspondance.

Les douilles sont analysées un peu comme le serait une empreinte digitale, a-t-il expliqué.

Le sergent Kessel a dit L’indépendant que les détectives de Brookhaven pressent également régulièrement les suspects pour obtenir des informations sur l’affaire non résolue.

«Lorsqu’une arrestation est effectuée le long de ce couloir où ils ont cette arme à feu, ou que nous avons des raisons de les utiliser dans une interview, nous leur demandons toujours s’ils ont des informations sur la fusillade du Dr Willson pour voir si nous espérons un jour avoir le droit personne assise sur le siège de l’entretien et obtenir les bonnes informations », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Nous espérons que le travail acharné finira par porter ses fruits. Nous sommes attachés pour le long terme.