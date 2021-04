Matthew Wade (photo), Travis Head, Joe Burns et Mitchell Marsh ont perdu leurs contrats avec l’Australie pour la saison 2021-22

Matthew Wade, Travis Head, Joe Burns et Mitchell Marsh ont perdu leurs contrats avec Cricket Australia, mais le jeune joueur polyvalent Cameron Green a obtenu un contrat pour la saison 2021-22.

Les omissions de Head, Wade et Burns signifient que David Warner, Steve Smith et Marnus Labuschagne sont les seuls batteurs spécialisés parmi les 17 joueurs sous contrat pour la prochaine campagne, qui comprend une série Ashes à domicile en Angleterre.

Green, 21 ans, a obtenu son premier contrat après un an au cours duquel il a fait ses débuts en Test et ODI et a accumulé plus de 900 points en huit matchs pour l’Australie-Occidentale dans le Sheffield Shield avec une moyenne de 76,83.

Cameron Green a obtenu un premier accord après une année décisive

Green a marqué un cinquante dans ses quatre tests – en atteignant 84 lors de l’affrontement de janvier avec l’Inde à Sydney – mais n’a pas encore pris de guichet dans le format.

Le sélecteur national Trevor Hohns a déclaré: « Cameron est un joueur qui, selon nous, jouera un rôle important pour le cricket australien après son impressionnant été.

« Ses 84 lors de la deuxième manche contre l’Inde au SCG ont démontré une excellente technique et une excellente détermination et nous sommes convaincus que son bowling aura un impact au niveau international. Sa forme nationale était également exceptionnelle, et nous nous attendons à ce qu’il s’améliore avec une plus grande exposition internationale. «

Le batteur d’ouverture Will Pucovski – qui, comme Green, a fait ses débuts au Test l’été dernier – a raté un contrat alors qu’il se remet d’une opération à l’épaule, tandis que le polyvalent Marcus Stoinis est une autre omission notable.

Cependant, les joueurs extérieurs au groupe qui font suffisamment d’apparitions internationales au cours de la saison pourraient être élevés à des contrats complets.

Will Pucovski a raté un contrat en Australie alors qu’il se remet d’une opération à l’épaule

Expliquant pourquoi l’Australie n’a attribué que 17 accords, contre 20 l’année précédente, Hohns a ajouté: «Premièrement, nous avons vu la spécialisation des formats devenir de plus en plus répandue ces dernières saisons.

«En conséquence, cela a abouti à un groupe plus large de joueurs représentant l’Australie, souvent au-delà de la liste initiale des joueurs sous contrat au début de chaque année.

«Deuxièmement, nous voulons créer un environnement dans lequel les joueurs s’efforcent d’obtenir une sélection nationale grâce à des performances nationales cohérentes et obtiennent des contrats nationaux grâce à des performances internationales cohérentes.

« Il y a une quantité considérable de cricket international à jouer dans tous les formats au cours des 12 prochains mois et la porte à la sélection nationale n’est jamais fermée aux joueurs en dehors de cette liste. »

Australie cliste des contrats: Ashton Agar, Alex Carey, Pat Cummins, Aaron Finch, Cameron Green, Josh Hazlewood, Marnus Labuschagne, Nathan Lyon, Glenn Maxwell, Tim Paine, James Pattinson, Jhye Richardson, Kane Richardson, Steve Smith, Mitchell Starc, David Warner, Adam Zampa