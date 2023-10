Matthew Vaughn travaille sur le redémarrage Kick-Ass de Kingsman 3

Matthew Vaughn est dans le cinéma depuis 1996, mais il est peut-être mieux connu depuis les années 2010. Botter le cul et 2014 Kingsman : les services secrets. Son prochain film Argyle s’est assuré de placer ce dernier film au premier plan de son marketing, et il est probable qu’il y ait des fans inconditionnels qui espèrent une sorte de résurgence pour l’une ou l’autre (ou les deux) franchises.

Tout en promouvant Argyle au New York Comic-Con samedi, Vaughn a clairement indiqué qu’il avait bien l’intention d’obtenir les deux Botter le cul et Roi retourner dans le monde. Il a révélé qu’il prévoyait de redémarrer Botter le cul, dire que ce serait le cas mettrait en vedette différents personnages de Dave d’Aaron Taylor-Johnson et de Mindy de Chloë Moretz qui étaient en tête d’affiche des deux premiers films. (Cela dit, il a indiqué qu’il serait prêt à les ramener à un moment donné dans le futur.) «Coup de pied 1 Cela a en quelque sorte changé la perception des gens de ce qu’est un film de super-héros à cette époque », a-t-il déclaré. « Nous allons donc le refaire. […] Ce redémarrage prend une tangente dont je ne peux pas vraiment parler pour le moment. Mais c’est amusant. »

Basé sur les Image Comics de Mark Millar et John Romita Jr., l’original Botter le cul mettait en vedette Dave Lizewski, un fan de bandes dessinées qui décide de s’essayer à devenir un véritable super-héros et se fait botter le cul. Il finit par s’améliorer, s’associant avec Mindy Macready et son père Damon (qui fonctionnent comme le duo de lutte contre le crime composé de Hit-Girl et Big Daddy) pour éliminer un seigneur du crime. Les films se terminaient par 2013 Kick Ass 2, tandis que les bandes dessinées se poursuivaient avec à la fois une série centrée sur Hit-Girl et un nouveau personnage nommé Patience Lee assumer le rôle de Kick-Ass.

Mais d’abord, Vaughn espère commencer le tournage Kingsman : Le sang bleu, avec les stars de la série Taron Egerton et Colin Firth qui devraient reprendre leurs rôles respectifs d’Eggsy Unwin et Harry Hart. (À condition que le SAG-AFTRA se termine bientôt.) Contrairement à Botter le cul, le Roi la franchise a réussi à rester davantage dans l’esprit des gens grâce à deux suivis : celui de 2018 Kingsman : Le Cercle d’Or, et L’homme du roi à partir de 2021, qui a remonté le temps jusqu’à la Première Guerre mondiale et la naissance de l’organisation d’espionnage titulaire.

Avec une résurgence constante de super-héros brutalisés et un vide actuel de James Bond, Vaughn a de bonnes opportunités de profiter des deux franchises sur lesquelles il a fait ses armes. En ce qui concerne le genre d’espionnage, il semble qu’il s’y consacre vraiment, même en dehors du monde. Roi, comme Argyle sortira en salles le 2 février 2024 et éventuellement sur Apple TV+.

