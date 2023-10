https://cl.buscafs.com/www.tomatazos.com/public/uploads/images/418297/418297_600x315.jpg

Avant que Zack Snyder ne soit choisi pour réaliser Man of Steel (2013), plusieurs réalisateurs et projets étaient à l’étude pour redémarrer la franchise Superman. L’un de ces réalisateurs était Matthew Vaughn, connu pour des films comme Kick-Ass et Kingsman, qui avait imaginé une trilogie complète pour Superman qui aurait offert une vision très différente du personnage par rapport aux films précédents. Lors de sa récente participation au podcast Heureux Triste Confusle cinéaste a révélé des détails intéressants.

À l’époque, Warner Bros. a décidé de ne pas aller de l’avant avec la proposition de Vaughn et de l’écrivain Mark Millar, optant plutôt pour l’approche de David S. Goyer et Christopher Nolan, qui a finalement conduit à la sélection de Zack Snyder en tant que directeur. L’homme de fer est devenu le premier film de DC Extended Universe (DCEU) et a donné le ton aux films suivants de la franchise. Vaughn a déclaré sur le podcast (via BD) :

Je suis un fan de Superman, tout comme Mark Millar et moi nous sommes assis avec Mark et nous avons fait un plan pour trois films… une trilogie cinématographique, et nous l’avons proposé à Warner, avant Man of Steel… et eux, Warner, ils ont dit qu’ils n’étaient pas intéressés et c’était tout… (jamais) revenu.

Bien que Vaughn n’ait pas prospéré chez DC, il a eu l’opportunité de réaliser pour Marvel X-Men : First Class – 87%. Cependant, les projets pour sa trilogie Superman sont très intéressants, pour commencer le premier film serait inspiré de Superman : The Movie – 93%, par Richard Donner :

Je pense que Donner a très bien fait. Et je pense que Wonder Woman a très bien fonctionné parce qu’il s’agissait essentiellement d’un film de Donner Superman, mais réinventé comme un film de Wonder Woman. Oui, il aurait fait une version moderne de… le Donner (film)…

Il a ensuite donné quelques détails intéressants sur l’intrigue, comme le fait que Krypton n’aurait pas explosé, du moins pas au moment où cela se produit traditionnellement dans l’histoire du super-héros :

Notre grande idée était de donner une tournure à Krypton et de ne pas le faire exploser. Cela finirait par… le père avait raison, il se trompait simplement sur le moment où cela arriverait. Puis, quand Superman grandit, soudain, il y a un exode massif et l’enfer se déchaîne. Et c’était notre idée.

Parmi les méchants que l’on verrait dans la trilogie figurent le général Zod, Lex Luthor et Brainiac. Luthor serait le méchant jusqu’à ce que Krypton explose, après quoi ce serait le chaos.

L’Homme d’Acier et son accueil tiède

L’homme de fer était un redémarrage de la franchise cinématographique Superman, mettant en vedette l’acteur Henry Cavill dans le rôle titre. Le film cherchait à offrir une réinterprétation plus moderne et plus sombre du super-héros emblématique, s’éloignant du ton plus optimiste et traditionnel associé au personnage, notamment dans les films mettant en vedette Christopher Reeve.

Le récit du film se concentre sur la lutte interne de Clark Kent/Superman pour trouver sa place dans le monde, face à son héritage kryptonien et à son éducation terrienne. Le film aborde également les thèmes du sacrifice, du choix et du destin, tout en présentant des séquences d’action spectaculaires et des visuels époustouflants. Malgré son succès au box-office, L’homme de fer a reçu une réponse polarisée de la part des critiques et des fans. Alors que certains louaient sa nouvelle approche et la performance de Cavill, d’autres critiquaient son ton sombre et la destruction massive montrée dans les scènes finales. Le film a été considéré par beaucoup comme un écart trop radical par rapport au personnage plein d’espoir et moralement incorruptible traditionnellement associé à Superman.

Marc Miller, un célèbre auteur de bandes dessinées qui a travaillé sur des titres de Superman, était l’un des critiques du film. Millar a fait valoir que le travail de Snyder n’avait pas réussi à capturer l’essence du personnage et a critiqué le film pour son approche trop sombre et son manque d’optimisme. Selon lui, Superman devrait inspirer l’espoir et représenter le meilleur de l’humanité, ce qui, à son avis, L’homme de fer n’a pas réussi à transmettre de manière adéquate.

