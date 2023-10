Matthew Vaughn révèle la raison pour laquelle il a quitté X-Men : The Last Stand | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

https://cl.buscafs.com/www.tomatazos.com/public/uploads/images/417567/417567_600x315.jpg

Dans l’histoire d’Hollywood, les défis créatifs et les conflits surviennent souvent sur les plateaux de tournage. Cependant, une anecdote peu connue derrière le film X-Men : The Last Stand – 58% a été révélé, révélant un incident particulier qui a conduit au départ de Matthew Vaughn de la réalisation de ce film. L’implication de la talentueuse actrice Halle Berry et des dirigeants créatifs est devenue un chapitre qui a défini sa continuité dans la production de cette franchise de super-héros à succès.

Lors d’un panel passionnant au New York Comic Con (via Le journaliste hollywoodien), l’éminent cinéaste Matthieu Vaughn a partagé une série d’anecdotes révélatrices et a taquiné des projets futurs et passés, laissant le public surpris et anxieux quant à ce qui va arriver. Des défis de l’industrie cinématographique à un thriller d’espionnage palpitant, Vaughn n’a épargné aucun détail.

La nouvelle que Matthieu Vaughnle talentueux réalisateur derrière des films comme Kick-Ass : un super-héros sans super-pouvoirs – 76% et Kingsman : Les Services Secrets – 74 %, allait diriger X-Men : la bataille finale C’était excitant pour les fans de la franchise. Son approche unique et sa capacité à mélanger humour et action en ont fait un candidat prometteur. Cependant, avant le début du tournage, une étrange polémique l’amène à abandonner le projet.

Halle Berry dans le rôle de Storm dans X-Men : The Last Stand (2006), 20th Century Fox.

Ce qui s’est passé?

Durant le panel, qui a duré 45 minutes, il a servi de plateforme pour Matthieu Vaughn plongez dans les profondeurs de sa carrière cinématographique. Le cinéaste n’a pas hésité à parler de son passage dans le monde hollywoodien et de l’impact qu’il a eu sur sa carrière. Au cours du panel, il a offert des opinions critiques sur l’industrie, s’attaquant à la machine hollywoodienne et aux politiques qui régissent parfois la prise de décision.

Cependant, l’une des révélations les plus notables de la soirée a été la raison pour laquelle il a renoncé à diriger le projet. Vaughn a raconté un épisode dans lequel les dirigeants du studio ont écrit une scène trompeuse pour convaincre Halle Berry pour signer le contrat. La scène mettait en vedette le personnage de Berry, Storm, dans une performance majeure qui serait finalement abandonnée une fois que l’actrice aurait signé.

Je suis allé dans le bureau d’un des dirigeants et j’ai vu un script pour X3, et j’ai immédiatement su qu’il était beaucoup plus gros. Je me demandais ce qu’était ce brouillon. Il a dit : « Ne vous inquiétez pas pour ça », et j’ai répondu : « Non, non ». Je suis le réalisateur. Je suis inquiet à propos de ce projet. Il ne me l’a pas dit, alors je l’ai pris au pied de la lettre (c’était comme un moment de folie), j’ai ouvert la première page et il était écrit « Afrique ». Tempête. Des enfants meurent à cause du manque d’eau. Elle crée une tempête et sauve tous ces enfants.

Le film X-Men : la bataille finale était en pré-production et les scénaristes avaient créé une intrigue intrigante dans laquelle la célèbre tempête Halle Berry jouerait un rôle crucial. Cependant, les choses ont mal tourné lorsque les responsables créatifs ont décidé d’incorporer une scène qui serait plus tard « jetée à la poubelle ». Selon des sources proches de la production, les dirigeants ont imaginé cette stratégie pour convaincre Halle Berry pour signer le contrat.

Qui était le réalisateur de X-Men : First Class – 87 % se sont retrouvés face à un dilemme. Alors qu’il était enthousiaste à l’idée de réaliser un film de super-héros à gros budget, il ne pouvait pas accepter l’idée de tourner un film avec un scénario reposant sur la manipulation. De plus, il avait un profond respect pour Halle Berry et a refusé de réaliser un film dans lequel l’actrice n’a pas reçu le respect et l’espace qu’elle méritait.

Cet épisode a laissé Vaughn à la croisée des chemins : il a dû choisir entre réaliser un film auquel il ne croyait pas ou abandonner le projet. Finalement, il a pris la décision audacieuse d’abandonner la direction du X-Men : la bataille finale. Le départ de Vaughn a entraîné des inquiétudes et des retards de production. Le studio a dû trouver rapidement un remplaçant pour réaliser le film et Brett Ratner a été sélectionné pour prendre la relève en tant que réalisateur. Cela a entraîné une série de changements dans le scénario et la réalisation, qui ont finalement affecté le résultat final du film.

Quels sont vos prochains projets ?

Outre cette confession, l’un des moments les plus excitants du panel a été la révélation d’une bande-annonce d’Argylle, le prochain thriller d’espionnage du réalisateur américain. Le film met en vedette un casting de haut niveau, dont Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, Sam Rockwell et Dua Lipa.

Vaughn a partagé son enthousiasme pour ce projet qui est un mélange de mystère, d’action et d’espionnage. Il a promis que la bande-annonce ne contenait que des images des 28 premières minutes du film, suscitant encore plus d’intrigues sur ce qui allait arriver. En outre, il a suggéré que le film méta-jouerait avec la réalité et la fiction, créant une énigme cinématographique immersive qui laisserait le public deviner. Le film sortira en salles le 2 février 2024.