Hollywood n’a aucun problème à exploiter, étendre, couper et réorganiser le matériel qui l’aide à générer des millions au box-office, mais tout au long de son histoire sont apparus certains titres ou personnages qui semblent intouchables, du moins à certains égards. La saga de Guerres des étoiles C’est l’un de ces exemples, car même s’il y a des retombées et des suites tardives, la modification du matériel original est considérée comme une transgression. Cependant, pour quelqu’un comme Matthew Vaughn, cette position constitue un obstacle à la présentation de l’histoire aux nouvelles générations qui pourraient rencontrer la famille Skywalker sous un nouvel angle.

George Lucas a changé à jamais les attentes des téléspectateurs et les références de la science-fiction et du cinéma fantastique avec la première de Star Wars : Épisode IV – Un nouvel espoir – 93%. Non seulement le film a connu un énorme succès auprès du public, mais il a également lancé une nouvelle tendance qui n’a jamais vraiment disparu d’Hollywood, liée à la vente de marchandises et à la notion même de collectionneur. L’histoire de Guerres des étoiles Cela ne s’est pas terminé avec le générique du film et les suites ont prouvé qu’il s’agissait d’un point de transition pour les créateurs, les producteurs et les consommateurs.

Au-delà de certains défauts de son récit, d’erreurs de continuité ou d’idées étranges qui n’allaient pas très loin en raison de changements de dernière minute dans le scénario, comme le fameux baiser entre Leia et Luke, la première trilogie était si puissante que même le fanatisme du les gens ont changé. Au fil des années, cet effet a entraîné de nombreux avantages au niveau économique, mais aussi de nombreux problèmes lorsqu’il s’agissait de continuer à développer du nouveau matériel, comme cela s’est produit avec les préquelles mettant en vedette Hayden Christensen, Ewan McGregor et Natalie Portman, qui ont été très critiquées dans leur production. . moment.

Affiche de Star Wars : Épisode IV – Un nouvel espoir (Source : IMDb)

Le grand pouvoir de Guerres des étoiles Cela permet à la société de production de créer de nouveaux projets de toutes sortes, comme des bandes dessinées, des séries, des animations, des gammes de jouets, des jeux vidéo et, bien sûr, des suites tardives, qui seront toujours considérées par les fans, mais qui répondent rarement à leurs attentes. De cette façon, il est vrai que tout ce qui touche à la saga profite de sa renommée pour toucher des adeptes quelle que soit sa qualité ; mais il est vrai aussi que, à de nombreuses reprises, ceux qui consomment tout cela sont très fermés aux nouvelles propositions.

Mark Hamill, par exemple, a déclaré à plusieurs reprises qu’il donnait sa permission et sa bénédiction à ce qu’un autre acteur prenne sa place plutôt que des productions dépendant d’une technologie de pointe pour le rajeunir, mais cette idée est toujours attaquée par les fans. Au lieu de repartir de zéro avec une nouvelle version des frères Skywalker, Han Solo et même Dark Vador, la société de production trouve de nouvelles façons de revenir au matériel original, même si ce faisant, elle se retrouve avec des histoires qui contredisent le canon connu jusqu’à présent. . .

Matthew Vaughn pense que Star Wars a besoin d’un redémarrage

Matthieu Vaughnsurtout connu pour Kick-Ass : un super-héros sans superpouvoirs – 76% et Kingsman : Les Services Secrets – 74 % ont été présentés sur le podcast Heureux Triste Confus et là, il a parlé de sa position sur l’idée d’un reboot de Star Wars, un film qui a marqué sa propre carrière et sa franchise dont il accepterait certainement de faire partie sous certaines conditions :

Pour moi, faire un film Star Wars, ce serait jouer avec les personnages que j’aime. Donc si vous me disiez : « Faisons un redémarrage. Voulez-vous faire un redémarrage de Star Wars ? et oui pouvoir avoir Luke Skywalker, Solo et Vader, et pouvoir faire ma version, tout le monde me dirait que je suis idiot d’avoir essayé, mais ça m’exciterait.

Pourquoi ces personnages sont-ils si sacrés que depuis 1977 on ne peut plus les refaire pour un nouveau public ?

Le réalisateur a comparé le processus à ce qui s’est passé dans d’autres franchises comme James Bond où l’acteur principal change constamment, et même X-Men, qui, dit-on, dira bientôt au revoir à Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine pour toujours avoir un autre interprète. Dans le même esprit, Vaughn a également assuré que le véritable axe de Star Wars est l’histoire de la famille Skywalker, et c’est pourquoi les nouvelles propositions ne fonctionnent pas de la même manière, puisqu’elles ont oublié ce point très important. Pour conclure son commentaire, le scénariste a également déclaré que si la société de production veut vraiment toucher une nouvelle génération, il est nécessaire de faire un grand film pour elle, en espérant que l’ancienne génération qui a grandi avec la trilogie originale reconnaîtra que c’est bon et ils peuvent en profiter tout autant.

