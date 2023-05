Matthew Tkachuk, le plus grand lanceur d’aiguilles de la LNH, a fait son entrée (et sa sortie)

Matthew Tkachuk a effectué cinq foulées, quatre secondes et zéro regard vers le filet en quittant la patinoire samedi soir.

La superstar des Panthers de la Floride – oui, il est juste et sage de l’appeler comme tel – était déjà passée par là. Il y a quelques jours, en fait. Beaucoup, beaucoup plus tard dans la soirée. Pour le deuxième match consécutif, après un vainqueur de quatre prolongations jeudi soir, Tkachuk a mis fin aux choses au PNC Arena. Les Panthers, à sa première saison avec l’équipe, sont à deux victoires de la Finale de la Coupe Stanley.

Si cela se produit, ce sera le destin accompli, bien qu’un peu tôt. Tkachuk s’est frayé un chemin vers le sud de la Floride parce qu’il croyait que c’était un endroit pour gagner des matchs pertinents. Et même si cela ne se produit pas – si une équipe des Hurricanes remarquablement résistante et fondamentalement solide se fraye un chemin au-delà de la Floride en six ou sept matchs – nous devrions commencer à considérer cette séries éliminatoires comme une victoire majeure, pas seulement pour Tkachuk, pas seulement pour les Panthers , mais pour l’ensemble de la LNH.

Tkachuk n’est pas seulement bon. Il est amusant. Il est super. Il est capable de faire surface publiquement à un niveau aux États-Unis que les joueurs de hockey atteignent rarement. Et nous regardons cela se produire en temps réel.

Cela peut sembler hyperbolique. Ce n’est pas. Demandez-vous : avez-vous déjà — eeeeever — vu un joueur de hockey marquer un but en prolongation en séries éliminatoires et célébrer de cette façon particulière ?

Matthew Tkachuk, pour le deuxième match consécutif, marque le vainqueur de l’OT et quitte immédiatement la glace pic.twitter.com/q20CPZHaFv – Brady Trettenero (@BradyTrett) 21 mai 2023

C’est une question piège. Tkachuk l’a fait dans le premier match, dans les dernières secondes de la septième période de hockey entre la Floride et la Caroline. La route qu’il a empruntée sur la glace, cependant, était un peu plus détournée.

Le gars n’a pas seulement un flair pour le dramatique; il en a besoin. C’est en partie la raison pour laquelle il a demandé un échange à Calgary après la saison dernière et en partie la raison pour laquelle il s’est retrouvé dans le sud de la Floride. Matthew Tkachuk, d’une manière que nous voyons trop rarement chez les joueurs de hockey au 21e siècle, veut se battre. Nous l’avons vu à Calgary, lorsqu’il est passé d’un choix de premier tour avec un nom célèbre à un joueur étoile de 100 points et casse-pieds. Nous l’avons vu plus tôt dans cette saison, alors qu’il était parfois la seule partie des Panthers qui fonctionnait.

On l’a vu en avril contre les Bruins de Boston. Nous l’avons vu plus tôt ce mois-ci contre les Maple Leafs de Toronto. Nous le voyons contre les Panthers de la Floride. Ses proches l’ont vu depuis qu’il avait, oh, 16 ans environ, jouant sur une ligne avec Auston Matthews avec le programme de développement de l’équipe nationale américaine.

Nous avons également vu des morceaux de cela dans son interview d’après-match sur TNT. Interrogé par l’hôte Liam McHugh sur ce qu’il a dit après avoir battu le gardien des Hurricanes Antti Raanta, il a semblé répondre honnêtement: « Bus in 10. » Un jour plus tôt, il se faisait gazer par un autre employé de TNT. Charles Barkley, devant Heat-Celtics Game 2, a dit ceci : « Matthieu Tkachuktu pourrais dépasser ton père si tu continues à jouer comme tu le fais en ce moment, mon garçon.

La bonne foi des fans de hockey de Barkley, pour ce que ça vaut, est légitime. Nous sommes contractuellement tenus de le mentionner, comme toute personne qui écrit sur le hockey et évoque Chuck, même en passant. Mais s’ils ne l’étaient pas – si Barkley n’avait pas rencontré Keith Tkachuk il y a longtemps, ou n’avait pas prévu d’utiliser ses relations pour obtenir des billets pour le match 3 à Sunrise, en Floride, ou n’avait jamais regardé un match de hockey de sa vie – ça n’aurait pas d’importance. C’est le genre de chose, qu’on le veuille ou non, qui fait de Tkachuk le plus gros déménageur du sport. Il a quelque chose en plus.

Ce n’est pas le moment de creuser aussi loin dans ce que c’est exactement. Cela a été fait ailleurs, et assez efficacement. Pour l’instant, nous allons nous appuyer sur une comparaison opportune et paresseuse : Tkachuk, à bien des égards, est Hockey Jimmy Butler.

MATTHEW TKACHUK EST JIMMY BUTLER EST MATTHEW TKACHUK EST JIMMY BUTLER pic.twitter.com/lORBtL6twJ — jeremy taché (@jeremytache) 21 mai 2023

Les deux sont à mi-chemin pour mener les équipes de huitième tête de série du sud de la Floride à la finale de leurs sports respectifs. Les deux sont doués sur le plan offensif et pertinents sur le plan défensif; Butler est cinq fois joueur All-Defensive, et Tkachuk est capable de moments comme celui-ci dans les moments relativement rares où son équipe n’a pas la rondelle pendant qu’il est sur la glace.

Un sacré jeu défensif de Matthew Tkachuk pour briser la passe transversale#TimeToHunt pic.twitter.com/GZyBD7asis – Hockey Daily 365 l Faits saillants de la LNH (@HockeyDaily365) 21 mai 2023

Tous deux accueillent les projecteurs tout en essayant de les partager. Tkachuk a humilié des adversaires de Boston il y a quelques semaines. Butler est en train de faire de même.

Surtout, ils sont talentueux et ils sont théâtraux. Ils sont en supplément. Tkachuk battant Raanta n’était pas une violence de calibre Butler-on-Grant Williams, mais c’était assez proche. Le résultat – un talent suprême, combiné à une capacité de clôture prête à photographier – se trouve dans le même code postal.

La chose à propos de Butler, cependant, c’est que nous avons déjà vu cela auparavant. « Playoff Jimmy », bien qu’il le nie à chaque tournant, est une vraie chose – il élève son jeu en séries éliminatoires, passant du calibre All-Star à quelque chose de plus. Tkachuk, un jour aléatoire de janvier, est plus proche du sommet de son sport que Butler, et il n’a pas connu de véritable succès printanier jusqu’à cette année. Il est en train de rendre la comparaison un peu plus pertinente.

En d’autres termes, « Playoff Chucky » pourrait être arrivé. Parfois, comme il nous l’a montré deux fois en trois jours, la meilleure entrée peut être une sortie.

(Photo de Matthew Tkachuk après avoir marqué le but vainqueur lors des prolongations du match 2 : Josh Lavallee / NHLI via Getty Images)