Matthew Stafford s’apprête à revenir aux Rams en 2023, plus de mises à jour sur les entretiens de sortie

THOUSAND OAKS, Californie – Le titre principal des installations des Rams ces derniers temps est centré sur la décision en attente de l’entraîneur-chef Sean McVay quant à savoir s’il fera une pause dans l’entraînement en 2023.

McVay a déclaré lundi, quelques heures seulement après la fin officielle de la morne saison 2022 des Rams, qu’il n’avait pas encore pris sa décision – cela correspond à ce que les sources de l’équipe et de la ligue m’ont dit au cours des derniers jours – mais prévoit de le faire dans les jours ou les semaines à venir après avoir pris du temps réel pour le traiter.

Il a rencontré des entraîneurs adjoints dans la matinée, alors que les joueurs remplissaient le contenu de leurs casiers dans de grands sacs pour les ramener chez eux au début de l’intersaison.

Le quart-arrière Matthew Stafford a réitéré lundi dans son casier qu’il n’envisageait pas de prendre sa retraite et a ajouté que la décision de McVay, de toute façon, n’aura aucun effet sur son propre statut.

“Je continue juste à lui parler, sois là pour lui”, a déclaré Stafford. “Continuez à le soutenir et à faire tout ce qui est le mieux pour lui. Il a beaucoup donné à cette organisation, beaucoup à nous en tant que joueurs. Être entraîneur-chef, j’imagine, est un travail éprouvant. Je pense qu’il prendra du temps pour comprendre ce qui est le mieux pour lui et ce qui est le mieux pour cette équipe à l’avenir. Nous le soutiendrons quoi qu’il veuille faire.

Plus de notes d’une série d’entretiens de sortie avec des joueurs des Rams lundi:

• Stafford a également noté qu’il pense qu’il aura une intersaison en parfaite santé, ce qui serait vraiment pour la première fois depuis son arrivée à Los Angeles car il a eu un problème de pouce avant 2021, puis une blessure au coude jusqu’en 2021 et en 2022. Cette saison, il était dans le protocole des commotions cérébrales et a vu des spécialistes à Pittsburgh, puis a subi une contusion de la moelle épinière.

“Ce n’était pas quelque chose que je voulais revivre”, a déclaré Stafford, à propos de cette dernière blessure qui lui a laissé un engourdissement dans les jambes. “Probablement juste en train d’essayer de comprendre Pourquoi ça se passait, c’était la chose la plus importante pour moi.

• Le receveur Cooper Kupp a déclaré qu’il était sur la bonne voie avec sa rééducation après avoir subi l’intervention sur la corde raide pour l’entorse à la cheville qu’il a subie à la mi-novembre.

“Je pense que les entraîneurs … se sentent tous bien là où nous en sommes”, a-t-il déclaré. “J’ai l’impression que nous passons du bon temps sur les choses, et à la fin de la journée, je veux juste pouvoir arriver à cet endroit ici pour pouvoir reprendre l’entraînement et refaire les trucs de football que j’aime. ”

Kupp a déclaré qu’il avait subi la procédure de la corde raide parce qu’il s’agissait davantage d’une solution permanente à sa blessure.

“Les options sont soit ne rien faire, soit le faire réparer”, a-t-il déclaré. “En fin de compte, je pense que la meilleure chose en tant que joueur semble être que, si vous n’êtes pas en mesure de le réparer, les choses peuvent en quelque sorte s’attarder. … Je pense que c’était la bonne décision pour moi. Je ne pense pas que j’avais d’autre choix que de le faire réparer.

• Le demi de coin Jalen Ramsey a déclaré qu’il pourrait jouer encore plusieurs semaines et se sentir bien, mais qu’il devra subir une deuxième opération à l’épaule pour réparer l’autre articulation AC qu’il a blessée en 2021. Ramsey a subi une intervention chirurgicale à l’épaule gauche au cours de l’été pour réparer la même blessure, et maintenant optera pour une procédure de l’autre après avoir essayé de la guérir de manière non chirurgicale.

“Pour moi, ce n’est rien de majeur”, a-t-il déclaré. “C’est comme ça. Nous allons bien, et nous partirons de là.

• Le plaqueur gauche Alaric Jackson a raté la seconde moitié de la saison à cause de caillots sanguins. Jackson a bien joué à la garde droite en tant que remplaçant lorsque Coleman Shelton a été blessé, puis est passé au tacle gauche après que le starter Joe Noteboom, qui a reçu une prolongation de contrat au printemps dernier, ait subi une blessure d’Achille mettant fin à la saison. Jackson prend des médicaments pour les caillots sanguins et dit avoir reçu des commentaires positifs de ses médecins. Il aura une autre mise à jour à la mi-février dans laquelle il pense qu’il sera autorisé à revenir sur le terrain. Si tel est le cas, il pourrait être une future pierre angulaire pour les Rams au tacle gauche, sa position préférée.

“Honnêtement, j’adore jouer côté gauche”, a-t-il déclaré. «Le tacle est mon truc, pour la plupart. Je comprends qu’ils ont payé Joe, donc je reçois toute cette partie. Mais tout ce que je peux faire pour l’équipe, je le ferai pour l’équipe.



Leonard Floyd (Robert Hanashiro / USA Today)

• Le lent début d’année du secondeur extérieur Leonard Floyd était dû à une importante hyperextension du genou qui a fait peur à ses coéquipiers lors des entraînements en début d’année. Il ne s’est senti en bonne santé qu’après la semaine de congé des Rams, a-t-il dit, mais a également traité des problèmes avec sa cheville réparée chirurgicalement (Floyd a subi une grave blessure à la cheville en 2021). Floyd a terminé la saison avec neuf sacs et n’a raté aucun match, et a également joué 85% du total des snaps défensifs. À la fin de 2022, Floyd était essentiellement le dernier homme debout dans un groupe de pass-rush qui était sans Aaron Donald et avait également coupé les deux secondeurs extérieurs qui étaient censés émerger comme partants face à Floyd, Justin Hollins et Terrell Lewis.

“C’était un peu comme si j’avais fini par être seul”, a déclaré Floyd. “C’était une opportunité pour moi de jouer avec les jeunes et de travailler avec eux, et d’aider leur jeu.”

• La sécurité de la recrue des Rams, Russ Yeast, a subi une contusion pulmonaire lors du match de dimanche et a passé la nuit dans un hôpital de Seattle. McVay a déclaré que Yeast est stable et s’améliore, et devait retourner à Los Angeles lundi. Les entraîneurs des arrières défensifs Chris Shula et Jonathan Cooley sont restés à l’hôpital avec Yeast, et Ramsey est allé le voir après le match.

“C’est effrayant, surtout avec ce qui s’est passé la semaine dernière avec Damar (Hamlin)”, a déclaré le safety Jordan Fuller, qui était sur la liste des blessés et n’a pas voyagé. “On aurait dit que c’était un peu comme une pièce similaire, ce qui est un peu effrayant. Je ne savais pas que c’était arrivé avant qu’après le match, nous ayons eu un groupe (appel vidéo), les DB. Certains gars étaient à l’hôpital avec lui. Je lui ai envoyé un texto aujourd’hui pour me faire savoir s’il avait besoin de quoi que ce soit, je suis content qu’il aille bien.

• Les Rams ont signé des contrats à terme avec les joueurs suivants : l’ailier rapproché Roger Carter, les demis défensifs TJ Carter et Richard LeCounte, les ailiers défensifs TJ Carter, Brayden Thomas et Zach VanValkenburg, le plaqueur Max Pircher et les receveurs Jaquarii Roberson et Jerreth Sterns.

(Photo du haut de Matthew Stafford : Kevin Sabitus / Getty Images)