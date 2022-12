Matthew Stafford: le quart-arrière des Rams de Los Angeles placé dans la réserve des blessés, mettant potentiellement fin à sa saison | Nouvelles de la NFL

Le quart-arrière des Rams de Los Angeles, Matthew Stafford, a été placé en IR

Le quart-arrière Matthew Stafford a été placé sur la réserve des blessés par les Rams de Los Angeles samedi, un jour après avoir autorisé le protocole de commotion cérébrale de la NFL pour la deuxième fois cette saison.

Stafford avait déjà été exclu pour le match à domicile des Rams contre Seattle dimanche en raison d’une blessure au cou. Le vainqueur du Super Bowl sera désormais mis à l’écart pendant au moins quatre matchs, mettant potentiellement fin à sa saison.

Stafford a raté deux des trois derniers matchs des Rams (3-8), dont la saison de défense du titre s’est effondrée avec une séquence de cinq défaites consécutives. Bien que les Rams n’aient pas confirmé que Stafford avait eu une commotion cérébrale cette saison, il a fait deux voyages dans le cadre du protocole de commotion cérébrale de la ligue.

John Wolford débutera comme quart-arrière pour Los Angeles contre les Seahawks, tandis que le plaqueur défensif All-Pro Aaron Donald et le receveur All-Pro Cooper Kupp sont également blessés.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Rams de Los Angeles contre les Chiefs de Kansas City de la semaine 12 de la saison NFL. Faits saillants des Rams de Los Angeles contre les Chiefs de Kansas City de la semaine 12 de la saison NFL.

Stafford a ressenti un engourdissement dans ses jambes lors de la défaite des Rams à la Nouvelle-Orléans il y a deux semaines alors qu’il jouait seulement deux jours après avoir franchi le protocole de commotion cérébrale pour la première fois.

Après que Stafford ait de nouveau autorisé le protocole vendredi, l’entraîneur Sean McVay a reconnu que les Rams en difficulté ne se précipiteraient probablement pas vers leur quart-arrière vedette de 34 ans, qui est sous contrat jusqu’en 2026.

“Vous saviez qu’il ne serait pas disponible cette semaine à cause du cou”, a déclaré McVay. “Alors maintenant que nous avons supprimé l’une de ces étapes, la prochaine chose sera, mettons nos têtes ensemble et voyons à quoi cela ressemble en ce qui concerne la façon dont le cou affecte sa disponibilité, et ce que nous allons faire pour le reste de la saison.”

Stafford a réussi 2087 verges avec 10 touchés et huit interceptions tout en complétant un sommet en carrière de 68% de ses passes en neuf matchs cette saison, son deuxième avec les Rams après 12 ans avec les Lions de Detroit. Il a été l’un des quarts-arrière les plus durables de la NFL au cours des 11 saisons précédentes, n’ayant raté que huit matchs – tous au cours de la saison 2019 – en raison d’une blessure.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’entraîneur-chef des Rams de Los Angeles, Sean McVay, a pris un coup sur la touche alors qu’un de ses propres joueurs l’a percuté! L’entraîneur-chef des Rams de Los Angeles, Sean McVay, a pris un coup sur la touche alors qu’un de ses propres joueurs l’a percuté!

Stafford, Kupp et Donald rejoignent le receveur Allen Robinson, le plaqueur défensif A’Shawn Robinson et une foule de joueurs de ligne offensifs avec des blessures importantes pour les Rams, qui connaissent leur pire départ depuis 2011 après avoir chuté dans leur plus long dérapage depuis 2016.

Les Rams ont également activé le secondeur recrue Daniel Hardy de la réserve blessée. Le choix de septième ronde n’a pas encore fait ses débuts dans la NFL après avoir subi une entorse à la cheville pendant la pré-saison.

Hardy pourrait jouer immédiatement en tant que porteur de pointe pour les Rams, qui seront privés du secondeur Terrell Lewis en raison d’une blessure au dos. Los Angeles a déjà coupé le rusher vétéran Justin Hollins plus tôt ce mois-ci, affaiblissant encore sa ruée vers les passes.

