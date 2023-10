Le quart-arrière des Rams de Los Angeles, Matthew Stafford, souffre d’une entorse à l’UCL au pouce droit, a déclaré l’entraîneur Sean McVay lundi après-midi.

McVay a déclaré que Stafford était « au jour le jour » et présentait « des gonflements et des ecchymoses », qui continueront à être évalués en tenant compte de la capacité de Stafford à saisir le ballon.

Les Rams ont l’intention de recruter John Wolford de l’équipe d’entraînement des Buccaneers de Tampa Bay dans leur salle de quart-arrière lundi en fin d’après-midi, selon des sources de la ligue. Wolford, qui a passé 2020 à 2022 avec les Rams, rejoint Brett Rypien – qui a participé à la défaite de dimanche contre les Cowboys de Dallas à la place de Stafford. L’ajout d’un autre quart-arrière suppléant est « quelque chose dont nous avons parlé avant même cette blessure », a déclaré McVay, « mais cela semble particulièrement pertinent cette semaine compte tenu de l’incertitude quant au statut de Matthew ».

Stetson Bennett, que les Rams ont repêché au quatrième tour au printemps dernier, reste sur la liste des joueurs non footballeurs/maladies. McVay a déclaré lundi qu’il était « probablement moins probable que probable » que Bennett revienne chez les Rams en 2023, bien qu’il n’était pas disposé à le déclarer de manière définitive.

Les Rams jouent à Green Bay ce dimanche, et une source de la ligue a déclaré lundi matin que les températures plus froides (ainsi que la capacité de Stafford à saisir et à lancer le ballon plus tard dans la semaine) sont deux facteurs à prendre en compte. l’équipe planifie son calendrier de récupération et de disponibilité. Un autre facteur est le prochain congé de l’équipe la semaine prochaine.

Stafford a semblé s’être cogné le pouce sur un casque à deux reprises lors du match de dimanche, avant de repartir avec le personnel médical après un but au troisième quart au cours duquel il a plongé pour attraper une conversion de deux points en jeu astucieux.

McVay a réitéré lundi que c’est lors de la plongée que Stafford a subi les dommages réels.

« Il a réussi un tir sur un lancer, le corner vers Puka Nacua alors que nous étions dans la zone rouge étroite à la fin de la première mi-temps. Ensuite, lors de la conversion en deux points (qui) a échoué, elle a fini par être touchée. Ils l’ont vérifié, il était stable. De toute évidence, il a été touché, donc cela le dérangeait. Mais ce n’est pas quelque chose qui a limité sa capacité à jouer », a déclaré McVay. « Comme vous l’avez vu, il est sorti et faisait un excellent travail. Il nous a menés jusqu’au bout du terrain lors d’un touché. Le jeu qui l’a forcé à quitter le jeu, parce qu’il avait l’impression qu’il y avait potentiellement une certaine instabilité dans ce pouce, concernait la conversion en deux points qu’il a captée de Tutu (Atwell) lorsqu’il a plongé. Vous regardez la copie télévisée, on peut en quelque sorte voir la façon dont le pouce s’est coincé sur le gazon, la façon dont le ballon s’est déplacé lorsqu’il a franchi la ligne de but. C’est le jeu qui l’a forcé à partir et à ne pas pouvoir revenir.

Stafford avait déjà subi une blessure et une réparation au pouce droit, mais McVay a déclaré que le personnel médical ne s’inquiétait pas que cela ait affecté sa situation actuelle – seulement qu’ils avaient trouvé un gonflement et du tissu cicatriciel après des tests plus approfondis.

Une source de la ligue a déclaré tôt lundi matin, alors que les Rams rassemblaient plus d’informations à partir de ces tests, que l’équipe envisageait un large éventail de scénarios pour aller de l’avant et n’excluait pas une éventuelle désignation de réserve blessée pour Stafford (bien que McVay ait déclaré plus tard que Stafford est « au jour le jour »).

“Il s’agit vraiment de voir ce qui se passera au cours des prochaines 24 à 48 heures en ce qui concerne toutes les choses que nous avons mentionnées précédemment”, a déclaré McVay à propos de la surveillance continue du gonflement initial, puis du reste du processus de récupération. . «Nous étions encouragés par le fait qu’il s’agissait d’une entorse. Je pense qu’on craignait que la situation ne soit pire. Il se peut même qu’il s’agisse de tissus cicatriciels provenant de la chose précédente où vous les avez en quelque sorte brisés, de l’opération précédente qu’il a subie. Donc, j’espère que c’était juste une bonne frayeur. C’est ce que les scans ont révélé. Et puis nous verrons à quelle vitesse certains de ces éléments clés et critiques – pour être capable de saisir et de lancer un ballon de football – certains de ces symptômes disparaissent avec Matthew, et à quelle vitesse cela lui permet de revenir pour nous.

