Matthew Phillips des Capitals, 5 pieds 7 pouces et 140 livres, en tête de la liste des surprises de l’alignement d’ouverture de la LNH

Matthew Phillips pèse 140 livres et mesure 5 pieds 7 pouces. Plus important encore, il figure sur une liste de la LNH.

Phillips faisant partie des Capitals de Washington en début de saison est l’une des plus grandes surprises de la ligue. Il est l’un des rares joueurs inattendus à débuter avec les Capitals, rejoignant les choix de deuxième ronde de 2022 Matthew Poitras à Boston et Fraser Minten à Toronto parmi ceux qui ont gagné une place grâce à un camp d’entraînement et une pré-saison solides.

« C’est un gars qui travaille dur », a déclaré le capitaine de Washington, Alex Ovechkin, à propos de Phillips. « Il est petit mais ne prend pas contact et fait quelques jeux. Il le mérite. »

Choix de sixième ronde en 2016, Phillips a passé les six dernières années chez les mineurs au sein de l’organisation des Flames de Calgary, affichant des chiffres impressionnants, mais rien qui ne lui ait permis de prolonger sa carrière avec le grand club. Son expérience dans la LNH jusqu’à présent est de 32:23 sur un total de trois matchs.

Maintenant âgé de 25 ans, Phillips pourrait être sur la glace contre Sidney Crosby et les Penguins de Pittsburgh vendredi lorsque les Capitals disputeront leur premier match de la saison.

« C’est quelque chose pour lequel j’ai travaillé tout l’été et, franchement, j’ai travaillé toute ma vie », a déclaré Phillips. « Ils m’ont donné une excellente opportunité et m’ont accordé beaucoup de confiance, alors j’ai juste essayé de faire de mon mieux chaque jour. »

Phillips a inscrit un but et deux passes décisives en cinq matchs préparatoires, mais le nouvel entraîneur Spencer Carbery a déclaré que c’était davantage une question d’occasions générées. Phillips en a certainement fait beaucoup au cours des deux dernières années dans la Ligue américaine de hockey, accumulant 67 buts et 77 passes décisives en 131 matchs.

« Mec, il peut faire des jeux », a déclaré l’ailier vétéran TJ Oshie. « Il est très, très intelligent. Il est évidemment un gars plus petit, mais il est assez intelligent pour se mettre en position de gagner des batailles avec la rondelle (et) de se créer de l’espace. … Je ne voudrais pas le couvrir.

Lucas Johansen, un autre joueur de longue date des ligues mineures, un choix de première ronde en 2016 et un ancien meilleur espoir, rejoint également Phillips sur la liste initiale des Capitals. Il possède également trois matchs d’expérience dans la LNH.

«(Johansen) a connu diverses difficultés sur la route, depuis des blessures, etc., il a probablement vécu cela», a déclaré Carbery, qui a entraîné Johansen pendant trois ans à Hershey dans la AHL. « (Il) a juste continué à pousser et à travailler et à essayer de trouver un moyen chaque jour de s’améliorer. »

Les Bruins pensaient que peut-être un jour Poitras ferait partie de leur avenir. Le jeune de 19 ans s’est tellement démarqué qu’il fait partie de leur présent.

Poitras a géré les matchs préparatoires deux soirs de suite et a marqué un match gagnant contre les Rangers. Il est rare que le 54e choix du repêchage de l’année dernière ait semblé mal préparé pour l’occasion.

« Matthew a relevé tous les défis jusqu’à présent », a déclaré le directeur général Don Sweeney. « Nous verrons si cela continue. »

Le nouveau capitaine Brad Marchand a comparé Poitras au centre des Bruins récemment retraité David Krejci en ce qui concerne l’équilibre avec la rondelle.

« Il ne semble jamais être sous pression et le jeu n’avance pas trop vite pour lui », a déclaré Marchand. « Il a tous les attributs pour être un grand joueur dans cette ligue, et nous verrons comment cela se passera. »

John Beecher, un attaquant de 22 ans, pourrait également faire partie de l’équipe alors que Boston avancera sans Krejci et Patrice Bergeron, six fois vainqueur du trophée Selke.

Sheldon Keefe n’a pas inventé la façon dont lui et son équipe d’entraîneurs de Toronto ont vu la promesse de Minten dès le premier entraînement du camp d’entraînement. Keefe a reconnu que le jeune homme de 19 ans « n’était pas du tout sur notre radar ».

L’ensemble du travail de Minten lui a permis de se frayer un chemin dans l’équipe qui tente de surmonter les obstacles en séries éliminatoires et, comme Boston, de concourir pour la Coupe Stanley. Les Leafs avaient besoin d’un autre centre et Minten en a eu l’occasion.

« La base de son jeu est ancrée dans la compétitivité, l’intelligence – juste des habitudes professionnelles et des détails », a déclaré Keefe aux journalistes. « Toutes les choses qui normalement, quand les types sortent du junior, il faut passer du temps pour entrer dans leur jeu, il arrive avec ça. C’est excitant, et c’est pourquoi il n’a pas fait un pas en arrière. Il a juste cette base solide sur laquelle s’appuyer.

Compte tenu des attentes élevées à Toronto, une mauvaise séquence pourrait conduire Minten à revenir dans la Ligue de hockey de l’Ouest. Mais pour l’instant, il aura un avant-goût de la LNH pour montrer qu’il mérite d’y rester.

