L’acteur acclamé Matthew Perry, surtout connu pour la sitcom de longue date « Associates », est décédé à l’âge de 54 ans.

Perry a été retrouvé mort dans une maison de la région de Pacific Palisades à Los Angeles après que la police a répondu à un appel au 911 pour un sauvetage aquatique samedi après-midi, a confirmé un commandant de surveillance du LAPD à la station CBS Los Angeles, KCAL News. La mort de Perry a été rapportée pour la première fois par TMZ.

Perry est devenu célèbre grâce à son rôle emblématique de Chandler Bing dans « Associates », apprécié pour ses manières excentriques et sa personnalité décalée, devenant rapidement un favori des fans dans la série qui a duré 10 saisons.

Matthew Perry le 17 novembre 2022, à West Hollywood, Californie. Phillip Faraone/Getty Photographs pour GQ

«C’est génial, c’est un grand moment de ma vie», a-t-il déclaré à CBS News à propos de son époque sur « Associates » dans une interview en 2015. «Il y a autant de gens que moi dont je sais qu’ils ne sont pas nés lorsque nous avons tourné la série, c’est sûr. Et ils sont tout simplement stupéfaits de voir à quel point j’ai l’air âgé.

Ce rôle lui a valu une nomination aux Emmy Awards en 2002 pour le meilleur acteur principal dans une série comique.

Le casting des « Associés » : (rangée d’entrée, de gauche à droite) Matthew Perry, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston ; (encore une fois) Matt LeBlanc et David Schwimmer. Jon Ragel/NBCU Picture Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images

Perry a également joué dans diverses autres émissions de télévision et films, notamment « Studio 60 on the Sundown Strip », « Rising Pains », « Ally McBeal », « 17 Again », « The Complete 9 Yards », « The West Wing ». et un redémarrage de « The Odd Couple ».

Il a reçu des nominations aux Golden Globes et aux Emmy Awards pour son rôle dans la mini-série « The Ron Clark Story » en 2007.

Dans un mémoire publié l’année dernière, « Associés, amoureux et grande chose horrible », Perry a parlé de ses luttes contre la toxicomanie et de sa carrière. Il s’est rendu à plusieurs reprises en cure de désintoxication pour abus de drogue et d’alcool.

“Je pense que les gens ne comprennent pas que c’est une maladie”, a-t-il déclaré à CBS News en 2015 à propos des idées fausses entourant la dépendance. «Cela a été déclaré maladie en 1955 par l’American Medical Association. Et même les gens qui ont des problèmes avec ce facteur ne réalisent pas du tout qu’ils souffrent d’une maladie. Alors qu’ils se culpabilisent en quelque sorte. Il est donc nécessaire de le mettre sur le marché, et de ne jamais être un secret, afin que vous obteniez l’assistance que vous souhaitez.