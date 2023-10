Matthew Perry, l’acteur bien-aimé qui jouait le rôle de Chandler Bing dans “Friends”, est décédé. Il avait 54 ans.

La police de Los Angeles enquête sur la mort de Perry, a déclaré à CNN une source policière.

Perry est décédé samedi dans un accident de noyade à son domicile de Los Angeles, selon le Los Angeles Times, citant des sources policières. Aucun acte criminel n’est suspecté, ont indiqué les sources au LA Times.

« Nous sommes dévastés par le décès de notre cher ami Matthew Perry. Matthew était un acteur incroyablement doué et un élément indélébile de la famille Warner Bros. Television Group », a déclaré Warner Bros. Television Group dans une déclaration à CNN. « L’impact de son génie comique s’est fait sentir dans le monde entier et son héritage perdurera dans le cœur de nombreuses personnes. C’est un jour déchirant et nous envoyons notre amour à sa famille, à ses proches et à tous ses fans dévoués.

Le porte-parole des pompiers de Los Angeles, Brian Humphrey, a déclaré à CNN qu’un appel au 911 était arrivé à 16 h 07 pour une urgence de sauvetage aquatique. Humphrey a déclaré qu’on ne savait pas de quelle étendue d’eau il s’agissait.

Les représentants de Perry n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de CNN.

Né à Williamstown, dans le Massachusetts, d’un père acteur et d’une mère journaliste, Perry est allé vivre avec elle à Ottawa, au Canada, lorsqu’il était jeune après la séparation de ses parents.

En grandissant, Perry a poursuivi sa passion pour le tennis et est devenu l’un des meilleurs joueurs de tennis au Canada. Comme son père, le jeune Perry a également développé un intérêt pour le métier d’acteur après avoir déménagé à Los Angeles alors qu’il était adolescent pour vivre avec lui.

Le premier rôle crédité de Perry était un petit rôle dans le drame « 240-Robert » en 1979. À partir de là, d’autres petits rôles lui sont venus dans des émissions comme « Charles in Charge », « Silver Spoons » et « The Tracey Ullman Show ».

Son premier rôle au cinéma était alors qu’il était encore au lycée, aux côtés de River Phoenix dans le film de 1988 “Une nuit dans la vie de Jimmy Reardon”. L’année précédant la sortie du film, Perry a joué dans la sitcom “Second Chances” (rebaptisée plus tard “Boys Will Be Boys”), sur un homme qui meurt et revient sur terre pour encadrer son jeune, joué par Perry.

La série n’a pas réussi à trouver son public, mais Perry a continué à décrocher des rôles plus importants dans des projets télévisés tels que “Growing Pains”, “Who’s The Boss” et “Beverly Hills, 90210”.

Mais c’est son rôle affable et sarcastique dans la sitcom “Friends” de 1994 qui l’a rendu célèbre.

Ce rôle décalé lui a valu une nomination aux Primetime Emmy en 2002. Il a également bénéficié de quatre autres nominations pour le prestigieux prix d’interprétation télévisée, dont deux pour son tour dans le rôle de Joe Quincy dans “The West Wing”.

(« Friends » était une production de Warner Bros. Television, qui appartient à la société mère de CNN, Waner Bros. Discovery.)

Dans “Friends”, Perry a joué aux côtés de Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Jennifer Aniston et Lisa Kudrow dans la comédie sur un groupe d’amis soudés vivant à New York.

Le groupe est devenu un incontournable de la programmation télévisée sans précédent de NBC, rencontrant un niveau de renommée rarement vu à la télévision ou ailleurs.

Hors écran, les acteurs sont devenus aussi proches que leurs personnages dans la série et ont négocié ensemble pour devenir parmi les acteurs les mieux payés d’une série télévisée à l’époque.

La série a contribué à renforcer la carrière de Perry et il a rapidement décroché des rôles sur grand écran dans « Fools Rush In » en 1997, « Almost Heroes » en 1998 et « The Whole Nine Yards » en 2000.

Alors que “Friends” était sa série télévisée la plus connue, Perry a également joué dans “Studio 60 on the Sunset Strip”, “Mr. Sunshine »et« The Odd Couple ».

En novembre 2022, il a publié un mémoire intitulé « Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing : A Memoir ».

Perry y révélait que son abus d’opioïdes avait entraîné une rupture du côlon à l’âge de 49 ans. Les médecins lui donnaient deux pour cent de chances de survie, écrit-il, et il resta dans le coma pendant deux semaines, suivi de plusieurs mois à l’hôpital.

L’acteur a dû subir 14 interventions chirurgicales pour réparer tous les dégâts abdominaux, et il a admis être allé en cure de désintoxication 15 fois au fil des ans dans l’espoir de se débarrasser de sa toxicomanie.

“Ce qui me surprend le plus, c’est ma résilience”, a-t-il déclaré. Personnes l’année dernière, en référence au livre. « La façon dont je peux rebondir après toute cette torture et cette horreur. En voulant raconter l’histoire, même si ça fait un peu peur de raconter tous ses secrets dans un livre, je n’ai rien laissé de côté. Tout est là-dedans.

Perry a parlé franchement de ses luttes contre la dépendance, qu’il a combattues même au sommet de sa carrière.

“Je prenais 55 Vicodin par jour, je pesais 128 livres, j’étais dans Friends et j’étais regardé par 30 millions de personnes – et c’est pourquoi je ne peux pas regarder l’émission, parce que j’étais extrêmement maigre”, a déclaré Perry. a déclaré dans une entrevue à CBC l’année dernière. “Je n’ai pas regardé l’émission, et je n’ai pas regardé l’émission, parce que je pourrais dire : ‘Boire, des opiacés, boire, de la cocaïne'”, a-t-il déclaré. «Je pouvais le dire saison par saison, à mon apparence. C’est pourquoi je ne veux pas le regarder, parce que c’est ce que je vois.

Perry a commencé à sortir avec la directrice littéraire Molly Hurwitz en 2018 et le couple s’est fiancé en 2020. Ils ont mis fin à leurs fiançailles en 2021, avec Perry disant dans une déclaration à l’époque : « Parfois, les choses ne fonctionnent tout simplement pas et celle-ci en fait partie. Je souhaite le meilleur à Molly.

Le vérifié Instagram Le compte de « Friends » a publié un hommage sincère à Perry samedi soir, écrivant : « Nous sommes dévastés d’apprendre le décès de Matthew Perry. Il était un véritable cadeau pour nous tous.

Maggie Wheeler, qui incarnait Janice, la petite amie de Chandler, dans la série, a écrit sur elle Instagram“Quelle perte.”

“Tu vas manquer au monde, Mathew Perry”, a-t-elle poursuivi. « La joie que vous avez apportée à tant de personnes au cours de votre trop courte vie perdurera. Je me sens tellement béni par chaque moment créatif que nous avons partagé.

Selma Blair, qui est également apparue dans “Friends”, a qualifié Perry de “plus vieux petit ami” Instagram. «Nous aimions tous Matthew Perry, et moi particulièrement. Tous les jours. Je l’aimais inconditionnellement. Et lui moi. Et je suis brisé. Cœur brisé. Fais de beaux rêves Matty.

Michael Rapaport, qui a joué Gary dans quatre épisodes de la série, écrit le X (anciennement Twitter) que Perry était « Toujours aussi gentil, cool, détendu et talentueux ». Il a ajouté : « Vous faites partie de la culture américaine et vous vivrez pour toujours. »

Yvette Nicole Brown, co-vedette de Perry dans “Odd Couple” écrit le X que la « famille de la série a subi une grande perte aujourd’hui. Le monde du divertissement tout entier l’a fait.

Elle a également écrit que Perry « était un amoureux qui méritait plus de paix dans cette vie. 54 ans, c’est trop jeune pour y aller.

Perry laisse dans le deuil ses parents.