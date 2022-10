Matthew Perry révèle qu’il est allé à des journées portes ouvertes pour voler des pilules dans des armoires à pharmacie au milieu de luttes contre la dépendance

Matthew Perry a révélé qu’il se rendait régulièrement à des journées portes ouvertes pour voler des médicaments sur ordonnance au plus fort de sa toxicomanie.

L’acteur de 53 ans a déclaré à la présentatrice d’ABC News, Diane Sawyer, qu’il “avait fait toutes sortes de choses” pour nourrir son habitude de prendre 55 comprimés de Vicodin par jour et éviter le sevrage.

“J’ai dû me réveiller et j’ai réalisé que je devais en avoir 55 ou j’allais être vraiment malade”, a-t-il déclaré lors de l’émission spéciale “Matthew Perry – L’interview de Diane Sawyer”.

Il a poursuivi: “Alors, j’ai fait toutes sortes de choses, un groupe de médecins, de fausses migraines et tout ça.”

MATTHEW PERRY RÉVÈLE LE « CÔTÉ SOMBRE » DU VOYAGE DE LA DÉPENDANCE DANS UN NOUVEAU MEMOIR, OUVRE L’EXPÉRIENCE DE MORT PROCHE

“La chose la plus étrange que j’ai faite, c’est que le dimanche, j’allais à des journées portes ouvertes et que j’allais aux toilettes… à la journée portes ouvertes et que je voyais quelles pilules ils avaient là-dedans et que je les volais”, a admis Perry.

Perry a expliqué qu’il pensait qu’aucun des propriétaires n’aurait soupçonné l’acteur de vol en raison de l’association avec son adorable personnage Chandler Biggs dans l’émission à succès “Friends”.

“Je pense qu’ils ont pensé:” Eh bien, il n’y a aucun moyen que Chandler soit entré et nous ait volé “, a-t-il déclaré à Sawyer, 76 ans.

La rencontre de Perry avec Sawyer, diffusée vendredi, précède la publication de ses mémoires “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing: A Memoir”. Le livre, qui relate les combats de Perry contre la toxicomanie et l’alcoolisme, devrait sortir le 1er novembre.

Dans l’émission spéciale, Sawyer a déclaré que Perry “estime qu’il a été en cure de désintoxication 65 fois”, a assisté à 6 000 réunions des Alcooliques anonymes et est allé en cure de désintoxication 15 fois.

De plus, la star de “Fools Rush In” a survécu à 14 opérations chirurgicales après avoir failli perdre la vie lorsque son côlon a éclaté il y a trois ans.

L’urgence médicale presque mortelle a laissé Perry dans le coma pendant 14 jours et il a passé cinq mois à l’hôpital pendant sa convalescence.

La toxicomanie de Perry a commencé en 1997 lorsqu’on lui a prescrit du Vicodin après avoir été blessé dans un accident de jet ski. Il a décrit avoir pris la pilule pour la première fois, disant que c’était comme du miel entrant dans ses veines.

Cependant, son problème d’alcool a commencé beaucoup plus tôt. Perry a dit à Sawyer qu’il avait goûté pour la première fois à l’alcool à l’âge de 14 ans en tant que rite de passage avec certains de ses amis canadiens. Après avoir bu une bouteille entière de vin, il a dit qu’il “était juste au paradis”.

“Et j’ai pensé que ce devait être la façon dont les gens normaux se sentaient toujours”, a-t-il partagé.

Perry a poursuivi en disant qu’à l’âge de 18 ans, il buvait tous les jours. Après avoir décroché le rôle de Chandler à l’âge de 24 ans, Perry a déclaré qu’il avait essayé de cacher sa dépendance aux acteurs et à l’équipe.

L’acteur a révélé qu’il avait rencontré Jennifer Aniston des années avant leur co-vedette dans “Friends”. Il avait demandé à Aniston de sortir avec elle mais elle a refusé, lui disant qu’ils devraient être amis. Cependant, il a admis qu’il portait toujours une torche pour elle pendant qu’ils travaillaient ensemble.

“Eh bien, comment ne pas avoir le béguin pour Jenny ? Et Courteney [Cox]? Et Lisa [Kudrow]?” a déclaré Perry. “Cela a rendu un peu difficile d’aller au travail, parce que j’ai dû prétendre que ce n’était pas le cas.”

Sawyer a noté que “The” Odd Couple “alun a écrit qu’il avait du mal à détourner le regard d’Aniston pendant le tournage.

“J’étais comme, ‘Est-ce que trois secondes sont trop longues? Combien de temps font…?'”, A déclaré Perry. “Et puis j’écris dans la partie gratitude [of the book] qu’elle me laisse faire ça.”

Sawyer a demandé à Perry une fois où Aniston l’a confronté à propos de son problème d’alcool et lui a dit que le casting savait qu’il buvait.

“Ouais, imaginez à quel point c’était effrayant”, a-t-il déclaré. “C’est elle qui a le plus tendu la main et je lui en suis vraiment reconnaissante.”