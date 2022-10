Matthew Perry révèle qu’il a embrassé la femme d’Eddie Van Halen, Valerie Bertinelli, alors que le rockeur s’était “évanoui” ivre

Dans les nouveaux mémoires de Matthew Perry, la star bien-aimée mais troublée de “Friends” partage une anecdote sur presque tout le monde à Hollywood – de son aversion pour Keanu Reeves à sa romance de courte durée avec Julia Roberts.

Dans de nouveaux extraits obtenus par Page Six, Perry révèle dans “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing” qu’il avait désespérément envie de sa co-vedette de “Sydney”, Valerie Bertinelli, qui jouait sa sœur dans la série et était mariée à Eddie Van Halen. dans la vraie vie.

Perry écrit : “Je suis tombé follement amoureux de Valérie Bertinelli, qui était clairement dans un mariage difficile… Mon béguin était écrasant ; non seulement elle était hors de ma ligue, mais elle était aussi mariée à l’une des rock stars les plus célèbres de la planète, Eddie Van Halen.”

Bertinelli a été marié au rockeur de 1981 à 2007, citant finalement des différences irréconciliables lors de leur séparation.

Perry écrit qu’il était tellement épris de sa co-star qu’il est arrivé un moment où il “a entretenu des fantasmes élaborés sur son départ d’Eddie Van Halen” afin de passer le reste de sa vie avec lui.

Ses fantasmes deviendraient bientôt une version de sa propre réalité désirée. “Une nuit”, se souvient-il, “j’étais chez Valérie et Eddie, je traînais juste et je regardais Valérie, essayant de la faire rire. Quand vous la faisiez rire, vous vous sentiez grand de trois mètres.

Perry, qui a été franc avec sa propre lutte contre l’abus d’alcool, se souvient : “Il était clair qu’Eddie avait apprécié les fruits de la vigne un peu trop fort, une fois de plus, et finalement il s’est juste évanoui, à moins de dix pieds de nous.”

Perry a vu ce moment particulier comme parfait pour exprimer ses sentiments pour Bertinelli, en écrivant : « C’était ma chance ! , séance de maquillage élaborée. C’était en train de se produire – peut-être qu’elle ressentait la même chose que moi.”

Perry dit qu’à ce moment-là, il a dit à Bertinelli qu’il “avait pensé à faire ça depuis longtemps, et elle l’avait dit tout de suite.”

Cependant, le lendemain au travail, les choses se sont déroulées comme d’habitude et Bertinelli a écrasé Perry en agissant comme si de rien n’était. Le spectacle de courte durée a été rapidement annulé, ce qui a soulagé Perry, qui n’a plus eu à voir Bertinelli.