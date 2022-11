Matthew Perry révèle les choses qu’il ne supportait pas à propos de son personnage “Friends”

Matthew Perry a révélé d’importants secrets personnels et professionnels qu’il a gardés tout au long de son parcours dans l’industrie du théâtre, y compris son abus d’alcool et de drogues.

Cependant, c’est aussi la perspicacité de Perry dans les coulisses de son émission télévisée à succès “Friends”, qui a intrigué les fans – alors que l’homme de 53 ans a révélé le certain shtick pour lequel son personnage, Chandler Bing, est devenu célèbre – qu’il pourrait ne pas supporter.

Dans un extrait de son nouveau livre “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing” obtenu par Variety, Perry explique : “Cette cadence particulière – pourrait-elle être plus ennuyeuse ? – avait été tellement jouée que si je devais mettre l’accent sur au mauvais endroit une fois de plus, j’ai cru que j’allais exploser.”

MATTHEW PERRY S’OUVRE SUR SA BATAILLE CONTRE LA DÉPENDANCE: “ÊTRE AVEC DES ‘AMIS’ M’A PROBABLEMENT SAUVE LA VIE”

Il a révélé qu’il avait finalement « dû supplier les producteurs » d’éliminer le morceau.

C’était tellement pertinent pour le personnage que c’était une blague courante sur “Friends” pour usurper la façon de parler de Chandler. Afficher les personnages Joey, Monica et Phoebe ont tous adopté sa phrase “pourrait-il être”.

“Je viens de recommencer à dire des répliques normalement, pour la plupart dans la saison six, puis au-delà”, a-t-il déclaré.

En plus de ne pas aimer le slogan qu’il a lui-même créé, il a également imploré les producteurs de se débarrasser des gilets de chandail qu’il portait si souvent dans les épisodes.

La garde-robe de Chandler dépendait fortement des variations d’un gilet ou d’une chemise en pull.