Matthew Perry précise qu’il est un “grand fan” de Keanu Reeves après avoir demandé dans un livre pourquoi l’acteur “marche parmi nous”

Matthew Perry a précisé cette semaine qu’il était en fait un “grand fan” de Keanu Reeves après que des extraits de son nouveau livre aient fait croire à certains qu’il n’aimait pas l’acteur.

“Rivière [Phoenix] était un bel homme, à l’intérieur comme à l’extérieur – trop beau pour ce monde, il s’est avéré”, a écrit Perry dans son livre à paraître “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”. “Cela semble toujours être les gars vraiment talentueux qui descendent . Pourquoi les penseurs originaux comme River Phoenix et Heath Ledger meurent, mais Keanu Reeves marche toujours parmi nous ?”

Dans une autre section, il a écrit à propos de Chris Farley : “Sa maladie avait progressé plus rapidement que la mienne. (De plus, j’avais une peur saine du mot ‘héroïne’, une peur que nous ne partagions pas). J’ai percé un trou dans le pansement de Jennifer Aniston mur de la chambre quand je l’ai découvert. Keanu Reeves marche parmi nous.”

Mardi, l’acteur de “Friends” a déclaré au magazine People “Je suis en fait un grand fan de Keanu. J’ai juste choisi un nom au hasard, mon erreur. Je m’excuse. J’aurais dû utiliser mon propre nom à la place.”

Plusieurs célébrités sont venues à la défense de Reeves sur les réseaux sociaux après la publication des extraits. “Personnellement ravie que Keanu Reeves se promène parmi nous”, a tweeté Rachel Zegler et Linda Carter a écrit “Allez… Keanu Reeves est comme un de ces gâteaux glacés. Personne ne l’aime pas !”

Dans son livre, Perry parle de surmonter la dépendance et les problèmes de santé – y compris un moment où son cœur s’est arrêté pendant cinq minutes – sa carrière et son temps sur “Friends” et ses relations, entre autres sujets.

Il a révélé dans les mémoires que le casting de “Friends” l’avait soutenu dans sa dépendance – notamment Jennifer Aniston – et qu’à un moment donné, il prenait 55 comprimés de Vicodin et buvait un litre de vodka par jour.

“Non seulement j’ai la maladie, mais je l’ai aussi mal. Je l’ai aussi mal que possible, en fait. C’est tout le temps le dos au mur. Ça va me tuer,” écrit-il dans le livre, ajoutant “C’est très étrange de vivre dans un monde où si vous mouriez, cela choquerait les gens mais ne surprendrait personne.”

Les représentants de Perry n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.