Matthew Perry parle de son combat contre la dépendance : “Être sur ‘Friends’ m’a probablement sauvé la vie”

Matthew Perry s’exprime sur son combat contre une grave dépendance au cours de ses années avec Chandler Bing dans “Friends”.

Perry avait 24 ans lorsqu’il a décroché le rôle et s’est décrit comme “juste un gars désespéré de la gloire, pensant que la célébrité arrangerait tout”.

“Je pensais qu’être drôle tout le temps était ma façon de m’en sortir”, a déclaré l’acteur de 53 ans au magazine People. “Je pensais [‘Friends’] allait tout arranger. Ça n’a pas été le cas.”

Perry, qui a détaillé ses luttes contre la drogue et l’alcool dans ses prochains mémoires “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, a déclaré au point de vente qu’il pensait initialement pouvoir gérer sa dépendance.

MATTHEW PERRY : RETOUR SUR LES HAUTS ET LES BAS DE LA VIE DE L’ACTEUR “FRIENDS”

“Je pensais que je pouvais le gérer en quelque sorte”, a-t-il admis. “Mais, au moment où j’avais 34 ans, j’étais vraiment retranché dans beaucoup de problèmes.”

Le problème d’alcool de la star de “Fools Rush In” s’est aggravé avec le temps et, en 1997, il a développé une dépendance à l’analgésique Vicodin après avoir été impliqué dans un accident de jet-ski.

À un moment extrêmement bas, a déclaré Perry, il prenait 55 comprimés de Vicodin par jour et pesait 128 livres. Il a révélé qu’il avait fait 15 séjours en cure de désintoxication et subi 14 interventions chirurgicales pour des problèmes médicaux liés à la dépendance.

“Je ne savais pas comment m’arrêter”, a expliqué Perry. “Parce que la maladie et la dépendance sont progressives. Donc ça empire de plus en plus à mesure que vous vieillissez.”

Perry a déclaré au point de vente que ses co-stars de “Friends” l’avaient soutenu pendant ses difficultés et l’avaient aidé dans son cheminement vers la guérison.

“Ils étaient compréhensifs et ils ont été patients”, a-t-il déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“C’est comme les pingouins. Dans la nature, quand on est malade ou très blessé, les autres pingouins l’entourent et le soutiennent et marchent jusqu’à ce que ce pingouin puisse marcher tout seul. Et c’est un peu ce que le casting a fait pour moi.”

Cependant, le natif du Massachusetts a soutenu qu’il abandonnerait toute sa renommée et sa fortune pour se libérer de la dépendance.

“Le fait que j’échangerais tout pour ne pas avoir cette maladie est vrai. Mais je ne minimise pas à quel point l’expérience a été amusante sur” Friends “”, a-t-il déclaré. “Et l’argent était incroyable.

“La seule expérience créative d’être sur ‘Friends’ m’a probablement sauvé la vie.”

Il a ajouté qu’être l’un des acteurs les mieux payés à la télévision lui avait permis de maîtriser certaines de ses pires envies.

“Quand vous gagnez un million de dollars par semaine, vous ne pouvez pas boire le 37e verre. Vous devez rentrer chez vous et aller dormir. … C’était le plus beau travail du monde.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En 2021, tous les principaux membres de la distribution, dont Perry, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc et David Schwimmer, sont revenus sur la scène sonore originale de la sitcom bien-aimée pour l’émission spéciale de HBO, “Friends: The Reunion”.

Bien que ce soit la première fois qu’ils apparaissaient ensemble à l’écran depuis la fin de l’émission en 2004, Perry a déclaré que leurs amitiés hors écran étaient restées fortes au fil des ans.

“C’est un groupe qui est vraiment proche et soudé et qui s’aime”, a-t-il déclaré.

“Friends, Lovers and the Big Terrible Thing” sortira le 28 octobre.