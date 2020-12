Matthew Perry a plongé les fans de Friends dans une frénésie d’excitation en lançant une collection de mode caritative en édition limitée.

La star de la télévision de 51 ans est devenue créateur de mode pour une bonne cause et fouette des t-shirts avec des dessins de son personnage emblématique, Chandler Bing, pour une bonne cause.

Et la star est également devenue mannequin – se glissant dans l’un de ses designs pour le montrer et attirer l’attention sur son entreprise caritative.

S’adressant à Instagram vendredi, Matthew a posé dans un t-shirt blanc qui représentait Chandler dansant joyeusement sur un slogan disant « Cela pourrait-il être plus un t-shirt? » tout en pressant une banane contre son oreille.







Partageant l’image avec ses 7,3 millions de followers, Matthew a écrit: «Qu’est-ce que c’est, un t-shirt en édition limitée pour la charité?

«Depuis deux semaines seulement, je lance une collection de vêtements! Les recettes soutiendront les efforts de secours COVID 19 de l’Organisation mondiale de la santé. »

Il a ajouté avec humour: « Banane non incluse. »







Son segway dans la mode a ravi les fans, avec plusieurs demandes en réponse à son post Instagram: «Êtes-vous inclus avec la chemise? demander un ami. «

Et d’autres remarquent: « Serait-ce plus de PERFECTION? »

La collection Matthews comprend le design du t-shirt dans une variété de nuances, et comprend également un pull à capuche avec le slogan « Cela pourrait-il être plus un sweat-shirt? »

Tasses avec le sloan « Cela pourrait-il être plus une tasse? » sont également en vente – ainsi que des casquettes de baseball avec le slogan: « Qu’est-ce que c’est, une casquette de baseball? »

Les prix varient de 18,14 $ (13,40 £) à 54,44 $ (40,51 £), le produit allant à l’Organisation mondiale de la santé.







Un avis sur le « Serait-ce plus d’un magasin de mars Matthew Perry? » déclare: «L’Organisation mondiale de la santé œuvre dans le monde entier pour promouvoir la santé, assurer la sécurité du monde et servir les plus vulnérables.

«Notre objectif est de garantir à un milliard de personnes supplémentaires une couverture sanitaire universelle, de protéger un milliard de personnes supplémentaires contre les urgences sanitaires et de fournir à un milliard de personnes supplémentaires une meilleure santé et un meilleur bien-être.»

Visitez represent.com/store/matthewperry pour parcourir et acheter les collections.